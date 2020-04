Jens Illemann : Online-Orchester: Final Countdown gegen den Corona-Blues

Im Home-Office in Wewelsfleth hat Jens lllemann ein Online-Orchester gegründet – inzwischen machen 1000 Musiker aus aller Welt mit

von Kristina Sagowski

04. April 2020, 09:08 Uhr

Wewelsfleth | Musiker aus zehn Nationen rocken gegen den Corona-Blues: Wegen der Zwangspause hat der Dirigent und Musiklehrer Jens Illemann aus Wewelsfleth (Kreis Steinburg) ein Internet-Orchester gründet, das Corona Spezial Online-Orchester.

Jede Woche spielt das Online-Orchester einen neuen Rocksong ein, der dann auf Youtube zu sehen und zu hören ist, „so lange, bis die Krise vorbei ist“, kündigt der Dirigent an.

Nach „Eye of the Tiger“, „Rock You Like Hurricane“ und „Highway to Hell“ produziert Jens Illemann mit „Final Countdown“ von der Band Europe nun den vierten Song. Am 4. April ab 18 Uhr ist der Song dann online. Und der nächste Rocksong steht auch bereits fest. Zum Oster-Wochenende präsentiert das Orchester „Smoke on the Water“.

Aus der Corona-Krise ist mit dem Online-Orchester eine Musiker-Gemeinschaft gewachsen, die es so nie gegeben hätte. Die Resonanz auf den Aufruf von Jens Illemann zieht immer weitere Kreise. Aus anfangs 40 Musikern aus sind mittlerweile mehr als 1000 Anmeldungen geworden. Die Musiker kommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Niederlande, Dänemark, Moldawien, England, USA und Irland.

„Wenn über 1000 Musiker aus zehn Nationen zusammen musizieren, dann ist das schon eine tolle Sache. Wenn das Ganze dann noch online geschieht – ohne soziale Kontakte, dann hat das eine große Symbolwirkung.“

Die Songs selbst sollen einfach zu spielen sein und mitreißen, keinesfalls Botschaften vermitteln, betont Illemann in Hinblick auf Titel wie „Highway to Hell“. Der Kern liege darin, für die breite Masse etwas Schönes zu kreieren. „Mit Musik überwinden wir die Krise. Viele sagen mir, dass sie jetzt für die Woche ein Ziel haben. Das gibt vielen Kraft.“ Auch von Eltern bekommt er viel Zuspruch, dass die Kinder gerne und oft zum Instrument greifen.

Die Idee zu dem Online-Orchester hatte Illemann Mitte März. Wegen der Zwangspause verlegte der 32-Jährige die Proben seiner beiden Orchester – das Norddeutsche Filmorchester und Rockin’ Symphony – ins Netz. „Ich hatte das Gefühl, das hat Potenzial für mehr.“

Doch wie geht das eigentlich – ein Online-Orchester? „Ich habe allen Musikern Klangbeispiele und Noten zugesendet.“ Die Noten dafür schreibt er selbst, was nicht immer leicht ist. „Aus einem Rocksong ein Orchesterstück zu machen, ist manchmal etwas frickelig“, so Illemann.

In einem Klangbeispiel können die Musiker das gesamte Stück – vom Computer erstellt – hören und wissen so, wann sie mit ihrem Instrument in das Stück einsetzen. Die Musiker senden Jens Illemann ihre Videosequenzen zu und dieser fügt die einzelnen Videos dann zu einem Gesamtwerk zusammen. Knapp 9000 Mal wurde das Erstlingswerk „Eye of the Tiger“ bereits angehört bzw. angesehen.

Alle drei bisher veröffentlichen Stücke sind dem Youtube-Kanal von Jens Illemann oder auf www.corona-orchester.de zu sehen.