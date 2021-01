Itzehoer Geschäftswelt : Online-Handel – viel Aufwand für kleine Händler

Ein eigener Webshop, um auch in Lockdown-Zeiten Umsatz machen zu können, ist mit Hürden und Fallstricken verbunden.

Itzehoe | Die Läden sind zu, der Online-Handel boomt weiter. Allerdings sind Itzehoer Geschäfte, die sich mit einem eigenen Online-Shop ein Stück vom Kuchen sichern wollen, weiterhin eher die Ausnahme.

Michael Ruff

Im lokalen Bereich sei das nicht trivial, sagt Stadtmanagerin Lydia Keune und verweist auf Aspekte wie Haftung, Warenwirtschaft und Bezahlsystem. „Das ist sehr aufwändig für ein kleines Sortiment“, davor schreckten viele Einzelhändler zurück. Es funktioniere und lohne sich nur als gemeinsames Projekt, aber: „Dafür brauchen wir Expertise und Projektbegleitung – die haben wir nicht vor Ort, das müssen wir einkaufen.“ Das hat Keune auch in Stellungnahmen an den Innen- und Rechtsausschuss des Landtags und den Städteverband deutlich gemacht. Hintergrund ist ein Vorstoß der SPD im Landtag zum Thema „Trendwende für die Innenstädte“, in dem auch der lokale Online-Handel eine Rolle spielt.

Bewährter Shop seit 2014

Im Pappsalon gibt es den Shop im Internet, seit der Laden im Jahr 2014 eröffnete. Er diente laut Inhaberin Cathrin Tach auch der Absicherung, denn ein solches Geschäft sei in Itzehoe nicht ohne Risiko. Der Shop habe sich bewährt, erst recht im Corona-Jahr: „Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben.“ Auch die Möglichkeit, per Click & Collect im Internet etwas auszusuchen und es im Laden abzuholen, werde gut angenommen, sagt Tach. Die Schließung kurz vor Weihnachten sei „super schmerzlich“ gewesen, doch dank des Online-Angebots stehe der Pappsalon viel besser da als andere.

20 Jahre Online-Erfahrung

Seit rund 20 Jahren bietet Flickenschild Whisky & Cigars Spirituosen und Zubehör im Internet an, in diesem Jahr sollen weitere Genussprodukte hinzukommen, so Jannik Kröger. Click & Collect wird auch hier viel genutzt – „der Webshop lief sehr gut, besonders natürlich in den Zeiten der Lockdowns“.

Großhandel betreibt den Shop

Bei Andreas Meurer vom Bücher-Känguru ist das vom Großhandel Libri betriebene Online-Angebot „eher ein Zubrot, wir bieten es als zusätzlichen Service an“. Mehr Verdienst bringen ihm die telefonische Bestellung und Abholung im Laden. Auf diese Möglichkeit verzichtet Michael Hein von Kreativ Plus, auch sein Internet-Shop liegt komplett in den Händen eines Hauptlieferanten. So habe er jedenfalls einen: „Es selbst zu machen, ist einfach zu aufwändig.“ Wichtig wäre aus seiner Sicht eine zentrale Stelle für lokale Händler, die Waren liefert.

Michael Ruff

Die Plattform Nordshopper.de wäre so weit. Die eigene Logistikstruktur sei aufgebaut, sagt Mara Haltermann von der Firma Summary. Im vergangenen März ging das im Online-Handel erfahrene Unternehmen mit Nordshopper an den Start als Plattform für lokale Händler, denen Know-how und Infrastruktur für einen eigenen Shop fehlen. „Das stieß auf recht großes Interesse“, sagt Haltermann. Sie räumt aber auch ein, dass viel ausprobiert werden müsse und der Aufwand zum Beispiel bei der Datenpflege und der Präsentation unterschätzt wurde.

Summary

Weitere Händler mit möglichst großer Bandbreite sollen jetzt für das Projekt gewonnen werden, zunächst in Stadt und Kreis, auf weitere Sicht aber auch aus Norddeutschland: „Wir brauchen einfach mehr Kunden“, so die Verantwortliche. Im Dezember gab es bereits eine „größere Aktion für Endkunden in der Region“ inklusive Prospekt als Zeitungsbeilage. Weiterhin sind viele Produkte von Summary selbst im Angebot, denn sie würden als Zugpferd für die Seite gebraucht, sagt Haltermann. Perspektivisch sollten es weniger werden, „jeder Händler ist willkommen“.

Zwei Jahre Vorbereitung

Und das größte Modehaus der Stadt? Bis auf einige Kleinigkeiten sei der Online-Shop von Behrens & Haltermann fertig, sagt Sven Haltermann. „Wir sind seit über zwei Jahren dabei, das vorzubereiten.“ Im ersten Lockdown im vergangenen Jahr sei die Arbeit intensiviert worden, doch das Problem sei dasselbe wie jetzt auch: Die Internet-Agenturen seien überlastet. Aktuell bietet B & H telefonische Beratung oder die Lieferung einer Outfit-Box an, doch Haltermann hofft auf einen schnellen Start des Online-Shops, zunächst mit etwa 60 Prozent des Modesortiments sowie Sportartikeln und Spielzeug. „Irgendwann soll alles online zu finden sein.“