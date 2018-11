Feuerwehrkonzert in Itzehoe : Ohrwürmer und Märsche für 350 Besucher

Die Steinburger Feuerwehrmusiker begeistern im Theater mit klassischen und modernen Klängen.

von Ludger Hinz

18. November 2018, 14:38 Uhr

Ihr „10. Großkonzert“ im Theater Itzehoe verbanden die Steinburger Feuerwehrmusiker am Sonnabend mit dem 125-jährigen Bestehen des Kreisfeuerwehrverbandes Steinburg. 350 Besucher sorgten für einen gut besetzten Saal, darunter auch Ehrenkreiswehrführer Karl-Artur Bekker, Kreiswehrführer Frank Lobitz und Kreispräsident Peter Labendowicz. Moderiert von Manfred Riemann, Amtswehrführer im Amt Krempermarsch, gaben 120 Musiker aus fünf Orchestern zweieinhalb Stunden lang abwechselnd Einblicke in ihr Können. Eingeleitet mit dem obligatorischen „Gruß an Kiel“, vorgetragen von den Spielmannszügen Borsfleth unter der Stabführung von Monika Denker-Hülsemann und Schenefeld-Vaale (mit Dieter Klocke), schlossen sich die Musikzüge Lägerdorf und Wacken sowie der Jugendmusikzug Kremperheide unter den Dirigenten Ulf Pingel, Timo Lehmann und Isabell Hoops an. Wie aus den Vorjahren gewohnt, bot das Konzert eine große Bandbreite an Stilen von Märschen („Military Escort“) über Schlager („Ich bin verliebt in die Liebe“) und Ohrwürmer („Blues Brothers“) bis hin zu Rock und Pop („Sailing“). Ein Höhepunkt war das Lied „YMCA“ von den „Village People“ (1978), das der Musikzug Wacken mit Helmen, Federschmuck, und Cowboyhüten und einigen Mitgliedern tanzend auf der Bühne darbot.

Mitorganisatorin Monika Denker-Hülsemann fiel auf: „In den ersten Jahren gab es noch mehr Marschmusik. Das hat sich gewaltig gewandelt. Heute sind es mehr moderne Stücke mit mehr Showelementen.“