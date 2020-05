Viele Wochen lang war er zu Hause, Homeschooling war angesagt. Jetzt hatte der Itzehoer seinen ersten Schultag, was er im Vorwege – wie es sich für einen Teenager gehört – ausgiebig beklagte. Die Eltern überlegten kurz, ob sie ihm den Neustart mit einer ironischen Schultüte erleichtern sollten. Sie ließen es dann doch sein. Aber Süßigkeiten sind auch so in diesem Haushalt reichlich vorhanden, weiß