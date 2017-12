Steinburg im Advent : „Ohne Liebe zum Pferd wird es nichts“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Chöre proben stundenlang Weihnachtslieder. Kreative basteln festliche Dekoration. Helfer bringen Beleuchtung an oder planen Weihnachtsfeiern bis ins letzte Detail. Es gibt viele Bürger, die mit ihrem Einsatz auf das Fest der Liebe einstimmen. Unsere Zeitung stellt Menschen vor, die den Steinburger und Dithmarscher Advent schöner machen. Heute: ein Kollmaraner, der den Weihnachtsmarkt gerettet hat.

Lange Zeit wurde auf dem Buswendeplatz in Kollmar vom DRK-Ortsverband der Weihnachtsmarkt organisiert. Das war sehr aufwändig, und Maike Zimmer als Hauptorganisatorin wollte sich zurückziehen, der Markt am ersten Advent mit Budenzauber und Besinnlichkeit stand kurz vor der Auflösung. Da sprang ihr Sohn Jan-Marius Zimmer in die Bresche. Er bot sich an, den Weihnachtsmarkt in seiner Reithalle fortzuführen. „Meine Mutter hat das aufgebaut, und ich möchte diese Tradition jetzt unter Dach weiterleben lassen.“ Zum dritten Mal hat sich der „Adventszauber“ in der Reithalle etabliert. Zimmer: „Ich finde das eine tolle Aktion für das dörfliche Miteinander. Die Reithalle bietet sich dafür an. Für mich ist das der Beginn der Weihnachtszeit.“ Eröffnet wird die Veranstaltung mit einem Gottesdienst. An den Ständen wird dann selbst gemachtes Kunsthandwerk angeboten, und die örtlichen Vereine präsentieren sich. „Eine Standgebühr erhebe ich nicht, Spenden gehen an die Vereine für die Jugendarbeit.“ Seit 1998 betreibt Jan-Marius Zimmer (47) zusammen mit seiner Frau Nicole (47) die Reitschule in der Kleinen Kirchreihe. Inzwischen ist der Betrieb mit 60 Pferden, die meisten davon in Pension, gut ausgelastet. In den Boxen und den zwei Reithallen werden die Pferde versorgt und bewegt. Jan-Marius Zimmer gibt auch Reitunterricht als Einzel- oder Gruppenschulung. Meist sind es Mädchen ab sechs Jahren mit dem Wunsch nach einem eigenen Pferd, die sich wöchentlich unterweisen lassen. Für den Pferdewirtschaftsmeister ist das Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd das Entscheidende. „Ohne Liebe zum Pferd wird es nichts. Das Reiten, der Unterricht und die Pflege bilden dabei eine Einheit.“

Jan-Marius Zimmer hat das erste Mal auf dem Bauernhof seines Opas selbst auf einem Pferd gesessen. „Mit elf Jahren wusste ich, dass ich später mal beruflich etwas mit Pferden machen möchte, und ich wollte selbstständig sein.“ Obwohl sein Vater erst nicht davon begeistert war, konnte er sich mit seinem Berufswunsch auch durch die Unterstützung seiner Deutschlehrerin, die schon seinen Vater Hartmut unterrichtet hatte, durchsetzen. Er lernte Pferdewirt mit dem Schwerpunkt Zucht, Haltung und Reiten auf dem Gestüt des Olympiasiegers Hans-Günther Winkler in Warendorf und hatte schnell drei eigene Pferde. Als er zur Bundeswehr musste, suchte er Platz für die Pferde und fand in der Kirchreihe eine Kate, die er nutzen konnte. Es kamen dann immer mehr Anfragen von Pferdehaltern, die einen Unterstellplatz suchten. Dadurch entschloss er sich, einen Reitstall zu eröffnen. „Meine Frau zog mit, und wir waren uns einig, dass das klappen wird.“ Es wurden zwei Reithallen gebaut und Unterstellboxen. Inzwischen ist er Pferdewirtschaftsmeister mit dem Schwerpunkt Reiten. Mit seiner Berufswahl ist er glücklich geworden, denn die Liebe zum Pferd ist ihm geblieben.