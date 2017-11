Cuxhavenfähre : Ohne Investor ist Schluss

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

von Ralf Pöschus

erstellt am 22.Nov.2017 | 09:37 Uhr

Die derzeitige Situation der Cuxhavener Reederei Elb-Link-Fährgesellschaft mbH fassen sowohl Brunsbüttels Bürgermeister Stefan Mohrdieck als auch der Cuxhavener Oberbürgermeister Ulrich Getsch und Geschäftsführer Bernd Bässmann treffend mit einem Wort zusammen: Schade. Seit dem 9. Oktober kämpft das angeschlagene Unternehmen ums Überleben in wirtschaftlich rauer See. Fest steht seit gestern: Kommunale Hilfe wird es erstmal nicht geben. Wenn es Bässmann nicht gelingt, einen zahlungskräftigen Investor an Bord zu holen, geht die Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven erneut unter. Wohl noch in dieser Woche.

„Ich brauche Ergebnisse“, sagt Bässmann und hofft nach dem Aus für Unterstützung durch die Landkreise Cuxhaven und Dithmarschen sowie die Städte Brunsbüttel und Cuxhaven auf positive Gespräche mit Investoren. Sonst würde die Firma abgewickelt werden müssen. 45 Menschen würden ihre Arbeit verlieren. Genau um das zu vermeiden, hatte Elb-Link die Kommunen um insgesamt rund 200 000 Euro gebeten.

Doch Darlehen sind nicht rechtens. Und Zuschüsse zumindest unter den jetzigen Voraussetzungen in den Augen der angefragten Geldgeber schlicht verbranntes Geld. Es gehe um öffentliche Mittel, die wahrscheinlich verloren gingen ohne Wirkung zu zeigen, erklärt Mohrdieck. Er hatte noch am Montag mit den Brunsbütteler Fraktionsspitzen gesprochen. Einhellige Meinung: Ein Zuschuss aus der Stadtkasse werde nicht fließen. Das ist auch Tenor in Cuxhaven. Unter anderen Voraussetzungen hätte man anders entscheiden können, erklärte Ulrich Getsch gestern nach einer weiteren Gesprächsrunde, die ohne Ergebnis blieb. Aber die Reederei habe nicht die notwendigen Sicherheiten präsentieren können, sondern nur Absichtserklärungen.

Ganz zugeschlagen ist die Tür noch nicht. Es soll noch recherchiert werden, wie etwa die Weserfähren als kommunale Unternehmen auf ihre Kosten kommen, wobei Getsch eine Antwort vorweg nimmt: „Das ist ÖPNV. Das ließe sich eher noch auf die Verbindung zwischen Glückstadt und Wischhafen anwenden.“

Wie Getsch betont auch Stefan Mohrdieck den Verlust an regionaler Wirtschaftsleistung. So gebe es Handwerksbetriebe, die zu Zeiten einer funktionieren Verbindung Aufträge auf der anderen Elbseite angenommen hätten und nun durch Umwege Zeit und vor allem Geld verlieren. Auch die Tagesgäste setzen nun nicht mehr über und lassen Geld in der Stadt. Vielleicht, so Mohrdieck, hätten auch Nutzer wie die Logistikunternehmen Flagge zeigen müssen, um den Betrieb zu retten. Völlig unerklärlich ist Brunsbüttels Verwaltungschef das Verhalten der Fähreigner. Die hätten stets betont, sie müssten mit der Charterrate die finanzierende Bank bedienen. „Nun liegen die Fähren und verdienen gar kein Geld.“

Auch Bernd Bässmann lässt kein gutes Haar an der Shuttle Ferry Holdings Ltd., die durch Christian Schulz vertreten wird. Der war bis zur Insolvenz im Frühjahr Geschäftsführer der Vorgänger-Reederei Elb-Link. Die Eigner hätten voreilig „am 9. Oktober den Stecker gezogen“ und damit laufenden Verhandlungen mit Investoren den Boden entzogen. Bässmann: „Wir wollten Ende November alles in trockenen Tüchern haben.“ Schon seit dem Neustart im Mai sei es darum gegangen, dem Unternehmen eine dauerhafte Basis zu geben. „Wir haben gezeigt, dass wir es können“, verweist er auf die Zahlen. Doch dann lief Ende September der Chartervertrag aus. Die danach geforderte Rate sei völlig überzogen gewesen. „2,9 Millionen Euro im Jahr – dafür kann ich mir ein Schiff kaufen!“ Diese Rate entspreche gar nicht mehr dem Buchwert der Doppelendfähre.

Noch aus einem anderen Grund setzt Bässmann auf Investoren, die ein eigenes, moderneres und bei den Betriebskosten günstigeres Schiff ermöglichen könnten: „Unser bisheriger Vertragspartner war eine Briefkastenfirma auf Malta. Da würde keine Bank etwas machen“, sagt er zu den unklaren Eigentumsverhältnisse. Wenn sich jetzt bis Ende der Woche keine Lösung findet, „ist das auch eine vertane Chance für die Region. Schade“.