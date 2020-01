Einbruch in Supermarkt : Ohne Beute geflohen

In Krempe sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in einen Supermarkt eingestiegen.

08. Januar 2020, 13:26 Uhr

Krempe | In der Nacht zum Dienstag ist es in Krempe zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Beute machten die Täter vermutlich nicht, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Zwischen Mitternacht und 3.15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über eine Nebentür in das Gebäude in der Neuenbrooker Straße ein. Offenbar ließen die Täter dann jedoch von ihrem Vorhaben, weiter in dem Objekt vorzustoßen, ab und verließen den Tatort.



> Hinweise an die Kripo in Itzehoe unter: 04821/6020.