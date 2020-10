Vortrag im Lions-Club : Offizierin schildert in Glückstadt Alltag auf dem U-Boot

Beim Lions-Club Glückstadt berichtete Kapitänleutnant Nena Ehlers über ihre Erfahrungen auf und unter See.

14. Oktober 2020, 16:54 Uhr

Glückstadt | Wenn eines der sechs U-Boote der Klasse U212A in See sticht, kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von Kapitänleutnant Nena Ehlers zusammen mit ihrem U-Boot Kommandanten geleitet wird. Die 30-Jährige hat nach einer Seefahrtausbildung unter anderem auf der Gorch Fock, an der Helmut-Schmidt-Universität und mit zahlreichen Auslandsstationen in der Männerwelt der U-Boot-Fahrer eine rasante Karriere absolviert und ist zurzeit Bootseinsatzoffizier im 1. U-Boot-Geschwader Eckernförde.

Jetzt war sie zu Gast beim Lions-Club in Glückstadt, wo die Eckernförderin über ihre Arbeit sprach. Auch zahlreichen Gäste waren in den Landgasthof Klevenhof gekommen. Ehlers gab einen umfassenden Einblick in Aufgabenstellung und Alltag einer U-Boot-Crew. Wie gestaltet sich das Zusammenleben von 36 Personen im Alter von 23 bis 50 Jahren über beispielsweise 30 Tage auf engstem Raum in einem Unterwassergefährt von 56 Metern Länge, sieben Metern Breite und 14 Metern Höhe, mit einem Waschbecken und einer Dusche bei wechselnder Bettenbelegung? „Dies geht nur mit einem ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag, bei dem Selbstdisziplin und Rücksichtnahme einen hohen Stellenwert einnehmen“, so die Referentin. „Rauchen oder Deo-Spray gehen beispielsweise gar nicht. Für Entspannung bleiben im Wesentlichen nur Gesellschaftsspiele, Lesen oder das Schreiben von Tagebüchern.“

Die Tätigkeiten der Besatzung werden überwiegend an Computer-Arbeitsplätzen verrichtet, wo gegnerische Schiffe oder U-Boote belauert, Aufklärung betrieben oder Spezialkräfte zum Einsatz gebracht werden. Eine Ausnahme macht der Koch, der in seiner Kombüse von 1,5 Quadratmeter rund um die Uhr schmackhaftes Essen zubereiten muss, will er die Crew bei Laune halten.