Offener Sonntag leidet unter trübem Wetter

23. September 2018, 15:31 Uhr

Einkaufen, essen, bummeln, erleben, genießen – das alles war beim gestrigen verkaufsoffenen Sonntag möglich. Eigentlich. Während sich die Mitarbeiter des Modehauses B&H positiv zu den Kunden und Besucherzahlen äußerten, hielt sich die Freunde bei Centermanagerin Jaqueline-Corin Stendorf in Grenzen. „Es läuft nur langsam an.“ Das war auch in der Fußgängerzone zu beobachten, die sich nur allmählich füllte. „Ich komme immer wieder gerne in die Stadt“, sagt Cordula Wießel aus Dithmarschen. Ähnlich sah das Jolin Soboll aus Hamburg. Als gebürtige Itzehoerin sei sie eher zufällig in der Stadt. „Ich finde ein Besuch bei B&H lohnt sich immer, aber sonst hat Itzehoe nicht viel zu bieten“.