Hinter den Kulissen in Lägerdorf : Offener Kleingarten mit Open-Air-Premiere

Die Lägerdorfer Kleingärtner laden zum Blick hinter dieKulissen ihrer Anlage ein.

von Ludger Hinz

11. Juni 2019, 15:58 Uhr

Lägerdorf | Auch in diesem Jahr öffnen viele Besitzer ihre Gärten für die Öffentlichkeit. 270 Privatgärten nehmen an der Aktion Offener Garten am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juni, in Hamburg und Schleswig-Holstein teil. Die einzigen Schrebergärtner, die sich an der Aktion beteiligen, sind die des Kleingärtnervereins Lägerdorf – allerdings öffnen sie eine Woche später ihre Anlage.

Die Helfer haben das Gelände bereits hergerichtet und heißen die Gäste am Sonntag, 23. Juni, willkommen. „Wir haben ein interessantes und abwechslungsreiches Programm rund um das botanische Thema vorbereitet“, sagt der Vorsitzende Kay Lingk. Für die Besucher gibt es einen Floh- und Kunsthandwerkermarkt, bei dem noch wenige Plätze frei sind. Eine Anmeldung ist möglich ab 20 Uhr unter 04828/6190. Standgebühr ist eine Kuchenspende.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Feuerwehrmusikzug und der Shanty Chor aus Lägerdorf sowie die Line-Dance-Gruppe aus Münsterdorf. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und einen Eismann, der kalte Leckereien verkauft.

„Höhepunkt des Tages“, so vermutet Lingk, „wird aber sicherlich der Auftritt von Peter Maiwald mit seiner Puhdys Revival Solo Akustik Show sein.“ Den Kontakt hat Kay Lingk selbst geknüpft. Die „Puhdys“, eine der bekanntesten Rockbands der früheren DDR, waren bis Juni 2016 aktiv. Einen Monat danach lebte die Band aber wieder auf: als One-Man-Show von Peter Maiwald. Seit dieser Zeit tourt der langjährige Fan der Band durch die Bundesrepublik und spielt und singt die Songs der Band in eigener Interpretation nach; ein wenig dezenter in der Lautstärke, aber genauso spannend wie die Musik der Originale. Der Eintritt zum Lägerdorfer Open-Air-Konzert ist frei.

Während der aktiven Laufzeit hatte Maiwald die „Puhdys“ viele Jahre lang journalistisch begleitet. Zu hören sind von ihm etwa 30 Songs, darunter ihre bekanntesten Lieder wie „Wir wollen die Eisbären sehen“, „Das Buch“ und „Alt wie ein Baum“. „Unsere Besucher können sich auf einen legendären Teil der deutschen Musikgeschichte freuen“, ist auch Kay Lingk schon gespannt, denn: „In der Geschichte des Kleingärtnervereins gab es noch nie ein Open-Air-Konzert.“

Programmablauf: Beginn um 10 Uhr mit der Eröffnung, 10.15 Uhr: Shanty Chor Lägerdorf, 11.15 Uhr: Line Dance Münsterdorf, 11.45 Uhr: Feuerwehrmusikzug Lägerdorf, 12.45 Uhr: Ansprache des Vorsitzenden Kay Lingk, 13 Uhr bis 17 Uhr: Peter Maiwalds Puhdys Reviale Show Open Air.