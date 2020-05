Bürger-Radio in Heide : Offener Kanal Westküste öffnet wieder für Besucher

Heider Studio wird für Medienseminare und Sendungen coronafest gemacht.

18. Mai 2020, 14:31 Uhr

Heide | Wie viele außerschulische Bildungseinrichtungen war auch der Offene Kanal Westküste von der coronabedingten Schließung betroffen. Auch wenn der Sendebetrieb unter dem Hashtag #wirsendenweiter fortgeführt wurde, mussten Seminare, Technikverleih und Studionutzung abgesagt oder eingeschränkt werden. Seit Montag hat der „Sende-Selber-Sender“ wieder seine Türen geöffnet.

Regelungen für Büchereien übernommen

„In Ermangelung einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung für den Offenen Kanal orientieren wir uns – was die Öffnung für das Publikum angeht – an den Regelungen für Büchereien und Volkshochschulen“, so Studioleiter Andreas Guballa.

„An erster Stelle aller Bemühungen und Regelungen steht dabei das Bestreben, Mitarbeitende und Produzierende vor den gesundheitlichen Gefahren des Coronavirus zu schützen und eine Ansteckung zu verhindern. An zweiter Stelle folgt die Notwendigkeit, den Sendebetrieb im Rahmen des gesetzlichen Auftrages für Sendungen sowie zur Vermittlung von Medienkompetenz aufrecht zu erhalten.“

Alltagsmasken sind Pflicht

So gilt auch im Offenen Kanal ab sofort: bitte nur mit Maske eintreten. Diese ist grundsätzlich beim Bewegen durch das Gebäude, zum Beispiel beim Weg ins Studio, zum Gang aufs WC oder zum Luftschnappen vor der Tür, zu tragen. Im Studio muss der Mund-Nase-Schutz nicht getragen werden – sofern man dort allein arbeitet.

Hygieneregeln müssen beachtet werden

Im Eingangsbereich stehen Mittel zur Handdesinfektion zur Verfügung. In den Studios werden Mikrofone, Kopfhörer und Mischpulte nach der Nutzung desinfiziert. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten wird die Anwesenheit von Besuchern unter Berücksichtigung des Datenschutzes festgehalten.

„In den letzten Tagen haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, den Offenen Kanal ‚coronafest‘ zu machen“, so Guballa. So gibt es jetzt über dem Empfangstresen Plexiglasscheiben und Abstandsmarkierungen in den öffentlichen Bereichen. Außerdem bittet Guballa alle Besucher, nur nach Anmeldung zu kommen.

Seminare online

„Während unsere Medienkompetenzseminare für Erzieher und Mitarbeitende in Jugendzentren schon seit April als regelmäßige Webinare online durchgeführt werden, arbeiten wir zusammen mit unseren Referenten gerade daran, auch unsere journalistischen Workshops und Zielgruppenangebote ins Internet zu verlegen“, erklärt Medienpädagoge und Journalist Guballa.

So sind für den 6. Juni ein Aircheck-Seminar mit dem Journalisten Jörg Lotze als Videochat geplant, am 10. Juni eine Online-Internetsprechstunde für ältere Menschen sowie zwei Webinare für Jugendliche in den Sommerferien zu Trickfilm und Spieleprogrammierung.