Wohin steuert Itzehoe? : Offene Zukunftsdebatte

Der Kulturbahnhof Viktoria setzt den Dialogprozess fort und strebt die Vernetzung mit „Zukunftsbild“-Prozess an.

von Delf Gravert

20. Juni 2019, 18:07 Uhr

Itzehoe | Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Und was kann heute getan werden, damit morgen ein gutes Leben in Itzehoe möglich ist? Mit Fragen wie diesen beschäftigt man sich im Kulturbahnhof Viktoria – und würde das gerne mit der Suche nach einem Zukunftsbild, mit der die Politik kürzlich das Stadtmanagement beauftragt hat, vernetzen.

Seit drei Jahren gibt es das soziokulturelle Zentrum im ersten Stock des Itzehoer Bahnhofs. Gemeinsam mit anderen Vereinen und Initiativen veranstaltete der Kulturbahnhof im vergangenen Herbst auf dem Alsen-Gelände das „Netzwerktreffen Stadtdebatte“. Dort diskutierten Itzehoer Aktivisten mit externen Experten und Vertretern von Politik und Verwaltung Zukunftsfragen. „Am Ende waren sich die Teilnehmer einig, dass diese Debatte fortgesetzt werden sollte“, sagt Ingrid Ebinal vom Kulturbahnhof:

Es stellte sich die Frage, wie man weiterarbeiten kann und ein kontinuierlicher Prozess entsteht. Ingrid Ebinal, Kulturbahnhof

Die Antwort ist nun das Projekt „Stadtlabor“, für das der Kulturbahnhof Fördergelder vom Land einwerben konnte und mit Marten Becker einen Mitarbeiter für Organisation und Vermittlung eingestellt hat. „Das Stadtlabor ist eine Plattform, an der gemeinwohlorientierte Beiträge zur Stadtentwicklung diskutiert, erforscht, entwickelt und vermittelt werden“, erklärt Becker. Gedacht sei es als „offene Denkfabrik“. Es sollen Ideen und Visionen entwickelt werden, die im besten Fall auch umgesetzt werden.

Themenfelder besetzt

Aus der Nachbereitung der Ergebnisse der Stadtdebatte seien mehrere Themenfelder wie „Mobilität und Verkehr“, „Kunst und Kultur“ oder „Natur und Umwelt“ entwickelt worden, entlang derer nun weiter in Gruppen gearbeitet werden soll. Was Becker dabei ganz wichtig ist: Es soll kein geschlossener Kreis im stillen Kämmerlein debattieren. „Das Stadtlabor ist ausdrücklich offen für jeden.“ Becker plant auch bei Vereinen und Initiativen für die Mitarbeit zu werben. „Ein breites Spektrum an Engagierten kommt bereits im Kulturbahnhof zusammen“, sagt Becker.

Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen sollen dann auf verschiedenen Kanälen wieder einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden – und so neue Beteiligung ermöglichen. Geplant ist unter anderem eine Fortsetzung der Stadtdebatte im Spätsommer. Ganz wichtig sei dabei der Charakter eines „Bottom-Up-Projekts“, einer Bürgerbeteiligung von „unten nach oben“, erklärt Becker.

Unabhängige Entwicklung mit deutlichen Parallelen

All das habe sich unabhängig vom geplanten „Zukunftsbild“ für Itzehoe, das SPD und CDU auf den Weg gebracht haben, entwickelt, betonen die Akteure im Kulturbahnhof. Es gibt aber deutliche Parallelen in den Ansätzen. Eine Vernetzung der beiden Projekte erscheint daher sinnvoll.

Becker und seine Kollegen haben sich daher mit einem mehrseitigen Papier, dass ihre Aktivitäten vorstellt, an Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula gewandt und werden ihre Arbeit in Kürze auch Fraktionen der Ratsversammlung vorstellen, um Möglichkeiten der Vernetzung auszuloten.

Offen für Kooperation

Die Stadtmanagerin steht einer Kooperation offen gegenüber. „Das Stadtlabor hat ähnliche Themen auf der Agenda und bündelt wichtige Akteure“, so Keune. Auch habe die Stadtdebatte 2018 bereits Impulse für die Stadtentwicklung gegeben. Noch sei das Stadtmanagement aber am Anfang der Koordination des Prozesses für die Entstehung des Zukunftsbildes, mit der es am 3. Juni von der Politik beauftragt wurde. Zunächst gelte es, einen Dienstleister als Begleiter und Moderator des Diskussionsprozesses zu finden, damit dieser einen Dialog gestalte, der „versöhnlich, respektvoll und auf Augenhöhe verläuft.“ Im Gespräch ist die Hamburger Agentur Urbanista. Einer der Inhaber ist Julian Petrin. Der Stadtplaner war auch einer der externen Experten bei der Stadtdebatte auf Alsen im vergangenen September.



Kontakt und Infos zum Stadtlabor unter www.kuba-viktoria.de