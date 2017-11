Energiewirtschaft in Glückstadt : Ökostrom für alle Stadtwerke-Kunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Reimers 1 von 1

von Christine Reimers

erstellt am 27.Nov.2017 | 05:10 Uhr

Künftig bekommt jeder Kunde der Stadtwerke Glückstadt Ökostrom. „Ohne Aufpreis“, betont Stadtwerkeleiter Torsten Fischer. Die Entscheidung sei im Aufsichtsrat getroffen worden, weil immer mehr Menschen Ökostrom verlangten. Das habe eine Befragung ergeben. Vorher gab den Ökostrom nur auf besonderen Wunsch. Der Strom wird mit Wasserkraft erzeugt. Partner der Stadtwerke Glückstadt sind der Naturstrom-Lieferant First Climate und der Verein „Bergwaldprojekt“, der sich dem Schutz von Wald und Naturlandschaften widmet. „Mit jeder Megawattstunde fließt ein fester Förderbetrag in Naturschutzprojekte in Deutschland“, sagt Fischer.

Neben der Versorgung mit Ökostrom planen die Stadtwerke weitere Neuerungen. „Wir wollen ein Rundumversorger werden“, erklärt der Leiter. So können Hausbesitzer mit einer Photovoltaik-Anlage der Stadtwerke Hausbesitzer die Sonne als privates Kraftwerk nutzen. Das Versorgungsunternehmen unterstützt und berät die Kunden von der Planung über die Installation bis hin zur regelmäßigen Wartung ihrer individuellen Solaranlage. „Wir sind die Netzbetreiber“, sagt Torsten Fischer. „Wir haben den direkten Draht zu der Installation und wir haben Personal vor Ort sowie den Service. Mit den PV-Modulen unterstützen wir die Energiewende.“

Wer die Photovoltaik-Anlage nicht selber finanzieren will, kann sie für 29 Euro monatlich bei den Stadtwerken pachten. Mit einem Onlineplaner unter www.stadtwerke-glueckstadt.de/stadtwerkeplus/ können Interessenten ihre Solaranlage nach ihren Bedürfnissen gestalten sowie Kosten und Sparpotenzial ermitteln.

Fischer: „Fachinstallateure aus der Region übernehmen die Montage – bereits nach kurzer Zeit produziert die Anlage günstigen und umweltfreundlichen Solarstrom. Als regional verbundener Energieversorger sehen wir uns in der Pflicht, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Wir möchten Kunden dabei unterstützen, ihren eigenen umwelt- und klimafreundlichen Ökostrom zu erzeugen.“ Kunden der Stadtwerke erhalten beim Kauf drei Prozent Rabatt auf ihre Photovoltaikanlage.

Und die Stadtwerke spendieren für ein Jahr kostenlos eine Versicherung. Seit Anfang November ist der Haushaltsschutzbrief als Extra-Schutz für die ganze Familie gegen die kleinen Pannen und Notfälle zuhause erhältlich. „Für Gas- und Stromkunden der Stadtwerke ist er ein Jahr lang kostenlos“, sagt Silvia Schnegulau. Sie ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerke. „Im Schadensfall sorgt die Versicherung der Deutschen Schutzbriefgesellschaft für schnelle Hilfe vor Ort.“

Fischer: „Der Schutzbrief ist ein Dankeschön an unsere Kunden.“ Zu den Leistungen gehören ein Schlüsseldienst-Service, die Kostenübernahme von bis zu 1000 Euro im Jahr für die Handwerker-Soforthilfe durch die Versicherung, PC-Datenrettung und eine Garantieverlängerung elektronischer Geräte für zwei weitere Jahre. Die Versicherung wird nach einem Jahr nicht automatisch verlängert, wer sie nach einem Jahr behalten möchte, muss sich dann bei den Stadtwerken melden. „Wir möchten nicht nur Energieversorger sein, sondern auch praktische Alltagshilfe bieten“, so Fischer. Im Dezember erhalten alle Kunden ein Informationsschreiben per Post.

Weitere Angebote: Haben Kunden im Lauf des Jahres weniger Energie als vorausberechnet, können sie mehr aus ihrer Rückzahlung machen: „Gemeinsam mit dem Partner OptioPay verwandeln die Stadtwerke die Gutschrift in höherwertige Gutscheine“, erklärt Fischer. „Diese können bei etwa 80 Unternehmen eingelöst werden. Auch der örtliche Einzelhandel ist im Rahmen der Glückstädter Gutschein-Aktion „Glückstaler“ mit vier Prozent dabei. Insgesamt können Kunden ihre Gutschrift auf diese Weise im Schnitt um zirka 20 Prozent erhöhen.“