Volkstrauer in Wilster : „Nur Versöhnung und Verständigung schaffen dauerhaften Frieden“

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedenkt am Ehrenaml den Opfer nvon Gewalt und Krieg.

von shz.de

18. November 2018, 00:00 Uhr

Mit einer Gedenkfeier am Ehrenmal im Stadtpark zum Volkstrauertag haben die Stadt Wilster und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge der Opfer von Gewalt und Krieg unter Kindern, Frauen und Männern aller Völker gedacht. Der Volksbund-Vorsitzende in Wilster, Peter Labendowicz, erinnerte daran, dass diese Gedenkfeier genau eine Woche nach dem 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges stattfand. Die Feier wurde von den Parforcehornbläsern des Hegerings Wilstermarsch musikalisch umrahmt. Die vielen Millionen Toten der beiden Weltkriege seien heute eine Mahnung, aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken und dabei die Lektion der Geschichte zu lernen und zu lehren. „Nur Versöhnung, Kooperation und Verständigung schaffen einen dauerhaften Frieden“, mahnte Labendowicz und machte deutlich, dass wir diese Erfahrung in den letzten gut 70 Jahren, der längsten Friedensepoche in der europäischen Geschichte, machen durften. Gemeinsam mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Karin Lewandowski legte der Volksbund-Vorsitzende einen Kranz am Ehrenmal nieder.