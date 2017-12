Ab 2018 soll es nur noch saubere Energie geben : Norwegischer Ökostrom für Itzehoe

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

von Christopher Chirvi

erstellt am 11.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Ökostrom – das wäre für etwa jeden vierten Kunden der Itzehoer Stadtwerke ein Grund, auch weiterhin beim kommunalen Energieversorger zu bleiben. Dieses Ergebnis, das eine Umfrage des Unternehmens unter 400 Teilnehmern ergeben hat, soll jetzt in die Tat umgesetzt werden. Ab dem 1. Januar 2018 sollen alle Kunden der Stadtwerke Itzehoe (ebenso wie Glückstadt und Wilster) nur noch mit Energie aus dem Laufwasserkraftwerk Rygene in Süd-Norwegen versorgt werden. „Wir wollen zukunftsfähig bleiben“, sagt Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Bislang seien noch etwa 70 Prozent des Stroms von den Itzehoer Stadtwerken aus nicht-regenerativen Energien gekommen. Und selbst der bisherige „Ökostrom“-Tarif setzte sich mit 27 Prozent Erdgas zumindest teilweise noch aus fossilen Energieträgern zusammen (Stand: Bezugsjahr 2015). Damit soll jetzt Schluss sein. „Ab 1. Januar 2018 stellen wir unsere Stromlieferung auf 100 Prozent Ökostrom um. Alle Kunden werden so ausschließlich mit klimafreundlich erzeugtem Strom aus Wasserkraft versorgt. Dies gilt für alle Tarife und ohne Aufpreis“, steht auf der Homepage des Unternehmens.

„Ökostrom“ war bei den Itzehoer Stadtwerken bis jetzt nur mit einem Aufpreis zu erhalten. Da dieser nun wegfällt, werde es für bisherige Kunden dieses Tarifs sogar günstiger. Und noch etwas verspricht Gülpen: Auch im kommenden Jahr soll es keine Preissteigerungen beim Strom geben.

Partner der Stadtwerke ist künftig der Naturstrom-Lieferant First Climate in Kooperation mit dem Verein Bergwaldprojekt, der sich dem Schutz von Wald und Naturlandschaften widmet. Mit jeder über die Stadtwerke Itzehoe verbrauchten Kilowattstunde soll so künftig auch ein fester Förderbetrag in Naturschutzprojekte in Deutschland fließen.

Zusätzlich zum neuen Ökostrom-Angebot wollen die Stadtwerke Privathaushalten auch verstärkt die Eigenproduktion von umweltfreundlichem Strom ermöglichen. Das Unternehmen bietet Photovoltaik-Anlagen zum Kauf sowie zur Pacht an. Dazu wirbt das Unternehmen mit Unterstützung von der Planung über die Installation eines regionalen Monteurs bis zur regelmäßigen Wartung. Schließlich könnten die Stadtwerke preislich zwar nicht mit den günstigsten Stromanbietern mithalten, die man online finde – dafür biete der örtliche Versorger Dinge an, die auch der Region zugutekommen: Das Schwimmzentrum, Sponsoring vor Ort sowie insbesondere die persönliche Beratung im Kundenzentrum.

„Mit unserem neuen Ökostrom-Angebot leisten wir unseren Beitrag zur Energiewende und machen es unseren Kunden leicht, dies ebenfalls zu tun“, ist sich Gülpen sicher. „Wir wollen möglichst viele Leute mit diesem Gedanken mitnehmen.“ Wer schließlich solle das sonst machen, wenn nicht der kommunale Versorger. „Die Energiewende muss unten anfangen.“