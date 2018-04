Kita in Nortorf : Nortorf bekommt Kindergarten

Die Gemeinde kauft eine Eigentumswohnung im alten Rumflether Schulhaus und vermietet sie an zwei Frauen, die dort eine Kita betreiben wollen. Der Start ist für den 1. Juni geplant.

von Ilke Rosenburg

26. April 2018, 05:00 Uhr

In nicht öffentlicher Sitzung haben die Kommunalpolitiker entschieden: Die Gemeinde kauft eine Eigentumswohnung in der ehemaligen Rumflether Schule – und macht damit den Weg frei für eine Kindertagesstätte.

Bürgermeister Manfred Boll wurde von der Gemeindevertretung zum Kauf der großzügigen Räume ermächtigt. Die 103 Quadratmeter große Wohnung werden zwei junge Frauen mieten, die den Kindergarten dort einrichten wollen. Stefanie Woicke (35) und Katharina Eggerstedt (27) – die eine ist Erzieherin, die andere in der Ausbildung dazu – wagen den Sprung in die Selbstständigkeit und wollen möglichst am 1. Juni starten. Zehn Vormittagsplätze werden sie anbieten. „Vorrangig für Nortorfer Kinder“, betont Boll. Ein Schritt, der notwendig sei, da Nortorf die kinderreichste Gemeinde in der Wilstermarsch – und die Nachfrage nach Kinderbetreuung groß sei. Etwa 45 Kinder im Kita-Alter lebten in der Gemeinde, besuchten vornehmlich die Kita in Wilster. Und dort ist es zurzeit nicht möglich, Kinder vormittags betreuen zu lassen, wenn die Eltern nicht beide berufstätig sind (wir berichteten). In Nortorf wird es ein Vormittagsangebot geben, das aber auch über die Mittagszeit hinaus reichen könne. Je nach Absprache mit den Eltern, erläutert Manfred Boll.

Bevor die Gemeinde sich für den Kauf der Kita-Räume entschied, hatte das Jugendamt die Wohnung besichtigt und die Räume als sehr geeignet bewertet. Nur im Außenbereich müsse noch etwas getan werden, unter anderem fehlt ein Zaun zum Schutz der Kinder. „Die Zustimmung des Jugendamtes war für mich erstmal das Wichtigste“, betont Bürgermeister Boll. Interessierte Eltern können ab sofort ihre Kinder anmelden, auch Unter-Dreijährige, fügt er hinzu.

Die Entscheidung für das Kinderbetreuungsangebot der Gemeinde war übrigens mehrheitlich gefallen – bei drei Gegenstimmen der SPD.

Kontakt für interessierte Eltern: Stefanie Woicke, 04823/9249679