Steigende Fallzahlen : Norovirus tritt in Itzehoe und Umgebung verstärkt auf

20.Dez.2017

Extrem ansteckend, sehr unangenehm und für geschwächte Menschen auch nicht ganz ungefährlich: Das Norovirus tritt regelmäßig gehäuft im Herbst und Winter auf. Aktuell ist auch die Region um Itzehoe verstärkt von dem Brechdurchfall-Erreger betroffen – Tendenz steigend.

„Im Kreis Steinburg gibt es seit Anfang Dezember eine Häufung von Norovirus-Infektionen“, heißt es dazu aus dem Kreisgesundheitsamt, wo die Fälle der meldepflichtigen Erreger registriert werden. 47 Betroffene verzeichnet die entsprechende Statistik für die Woche vom 11. bis zum 17. Dezember. Unter anderem sind Noro-Erkrankungen in mehreren Senioreneinrichtungen aufgetreten. Auch im Klinikum macht sich dies bemerkbar. „Wir haben viele Zuweisungen von außen, darunter eine relevante Zahl an Kleinkindern und Säuglingen“, erklärt Georg Hillebrand, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kinderklinik. Auch auf einzelnen Stationen im Haus seien Noro-Fälle aufgetreten. Personal sei ebenfalls davon betroffen, so dass derzeit in einigen Bereichen ein erhöhter Krankenstand zu verzeichnen sei.

Im Klinikum Itzehoe werden modernste Verfahren angewandt, um die Verbreitung einzudämmen, erklärt Sprecherin Katrin Götz. „Patienten mit Durchfall werden sofort isoliert und es wird ein Noro-Schnelltest auf molekularbiologischer Basis durchgeführt. Betroffene Patienten werden auf die Isolierstation oder in Isolierzimmer verlegt und erhalten dort alle notwendigen medizinischen Maßnahmen.“

Besonders gefährdet seien Kleinkinder und ältere Personen sowie Patienten, deren Immunsystem geschwächt ist, erklärt Hillebrand. „Wichtig für Betroffene ist, dass sie den Flüssigkeitsverlust, der durch Durchfall und Erbrechen auftritt, ausgleichen. Sie sollten regelmäßig in kleinen Mengen Flüssigkeit zu sich nehmen.“ Beste Vorbeugung gegen die Erreger sei gründliche Handhygiene, denn die Viren sind wahre Überlebenskünstler, die auf Gegenständen und Flächen lange infektiös bleiben.

Zwar sei die Magen-Darm-Erkrankung äußerst unangenehm und gehe mit heftigen Bauchkrämpfen einher. „Aber das Gute ist: Im Regelfall erholt man sich vollständig davon. Meist ist man zwei bis drei Tage krank und dann schon wieder auf dem Weg der Besserung.“ Hillebrands Appell: „Es besteht kein Grund zur Dramatisierung.“ So sieht es auch das Kreisgesundheitsamt: Der Anstieg der Fälle sei für die Jahreszeit „nicht unüblich“.