Wirtschaft in schenefeld : Nordplast – Seit 50 Jahren Pionier in Sachen Kunststofffenster

Schenefelder Familienunternehmen besteht seit 50 Jahren. Erfolg durch Qualität und Flexibilität.

06. Juni 2019, 15:27 Uhr

Schenefeld | Ein Schenefelder Familienunternehmen feiert sein 50-jähriges Bestehen: Nordplast Kunststoffe GmbH & Co KG.

Der Erfolg des auf Fensterbau und Haustüren spezialisierten Betriebs begann Ende der 1960er Jahre mit einer Idee von Rudolf Zimmermann. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und erschwingliche Fenster aus dem damals noch neuen Material Kunststoff herzustellen. Sehr früh hatte er die Eigenschaften Langlebigkeit, leichte Pflege, geringe Instandhaltungskosten und sehr gute Stabilität erkannt.

Räume in der alten Schule

Diese Innovation wollte er einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und gründete vor 50 Jahren das in der Mühlenstraße 12 bis 22 ansässige Unternehmen. Damit gehörte er zu den Pionieren in der Produktion von Kunststoff-Fenstern. Passende Räume fand der Jungunternehmer in der leer stehenden alten Schule, so dass er sein Produktspektrum neben den Fenstern bald um Türen und Rollläden erweiterte.

Neue Hallen gebaut

Die Geschäfte liefen gut und Nordplast expandierte. Auf dem Firmengelände wurde Anfang der 80er Jahre eine Rollladenhalle und eine neue, moderne Fertigungshalle errichtet; Anfang der 90er Jahre folgte eine weitere Lagerhalle.

Nach dem Tod des Firmengründers wurde Thomas Denker von der Familie zum Geschäftsführer berufen. Er ging 2011 nach fast 30-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand. In dieser Position folgte der Prokurist und langjährige Mitarbeiter Volker Wieck. Das Unternehmen befindet sich in dritter Generation in Familienhand.

Heute beschäftigt Nordplast rund 50 Mitarbeiter in der Beratung, Planung, Fertigung und Montage von Kunststofffenstern und -türen und ist längst zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in der Region geworden. Die bereits früh gelegten Grundlagen für die erfolgreiche Geschäftstätigkeit Kompetenz und Qualität verbunden mit individuellen Lösungen für den Kunden bilden auch heute noch das Fundament des Unternehmens. Zudem gehören persönliche Beratung, Aufmaß beim Kunden, die Fertigung in eigener Werkhalle und fachgerechte Montage sowie der eigene Kundendienst zum Service.

Schon bei der Firmengründung hatte sich Rudolf Zimmermann Innovation und Qualität auf die Fahnen geschrieben – diese, verbunden mit Kompetenz und individuellen Lösungen, bilden auch heute noch die Grundlage von Nordplast.