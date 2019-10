Erneuerung der Fahrbahndecke : Nordmarksiedlung in Glückstadt: Verkehrsbehinderungen ab Montag

Autofahrer müssen in der kommenden Woche einen langen Umweg in Kauf nehmen.

04. Oktober 2019, 15:42 Uhr

Glückstadt | Über mehrere Jahre verteilt, sind in der Nordmarksiedlung die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie teilweise die Fahrbahnen erneuert worden. Jetzt nähert sich die Gesamtmaßnahme dem Ende zu, dazu gehört eine neue Deckenschicht in der Nordmarkstraße zwischen Möwenweg und Amselweg. Allerdings mit Folgen für die Anwohner: Sie müssen in der kommenden Woche mit Behinderungen rechnen.

Am Mittwoch und am Donnerstag müssen sie wegen einer Vollsperrung einen weiten Umweg fahren. Am 7. und 8. Oktober finden Fräs- und vorbereitenden Maßnahmen statt. Zu diesen gehört das Versenken der Schachtabdeckungen. An diesen beiden Tagen sei im Baustellenbereich zumindest ein eingeschränkter Anliegerverkehr möglich, heißt es von Seiten der bauausführenden Firma Strabag.

Dagegen ist die Nordmarksiedlung während der Asphaltierung, also am 9. und eventuell auch noch am 10. Oktober für motorisierte Anwohner nicht erreichbar.

Wer im unmittelbaren Baustellenbereich wohnt, sollte bei Bedarf sein Auto außerhalb der Siedlung parken. Bewohner außerhalb des Baustellenbereiches, also in der Schwanenstraße, Wachtelstraße, Drosselstraße, Blumenstraße, Gartenstraße und im Pappel-/Elsterweg gelangen nicht mit Fahrzeugen in Richtung Stadtstraße. Sie müssen den weiten Umweg über die Anliegerstraße „Schwarzer Weg“ und über Herzhorn beziehungsweise Obendeich fahren.

„Wir möchten alle Nutzer dieser Umleitung um eine umsichtige Fahrweise im Schwarzen Weg bitten, weil in der regulär für den Durchgangsverkehr gesperrten Anliegerstraße kein Begegnungsverkehr möglich ist“, lautet der Appell von Matthias Brehmer. Er ist der verantwortlichen Mitarbeiter beim Abwasserzweckverband Südholstein.

Wer als Anlieger der Nordmarksiedlung am 9. oder 10. Oktober Speditions-Ware mit größeren Fahrzeugen erwartet, sollte eine Terminverschiebung anstreben. Grund ist, dass Fahrzeuge über 7,5 Tonnen den „Schwarzen Weg“ nicht befahren dürfen.

Ab dem 11. Oktober ist die Nordmarkstraße dann zumindest wieder eingeschränkt befahrbar. Dann werden nur noch die Schachtabdeckungen wieder angeglichen.