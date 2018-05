Kreis Dithmarschen : Nordermeldorf: Motorradfahrer stirbt bei Alleinunfall

An einer Einmündung stürzt der 31-Jährige und wird mit seiner Maschine auf ein Feld geschleudert.

von Gerrit Hencke

28. Mai 2018, 13:20 Uhr

Nordermeldorf | Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen auf der Landesstraße 153 in Nordermeldorf (Kreis Steinburg) tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach sei der Mann mit seiner Maschine gestürzt und von der Fahrbahn abgekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ersten Erkenntnissen nach war der Motorradfahrer gegen 9 Uhr mit seiner Kawasaki und zwei weiteren Motorradfahrern auf der Hafenstraße aus Richtung des Speicherkooges kommend in Richtung der L153 „Mannheim“ unterwegs. Im Einmündungsbereich zur L153 hatte der 31-Jährige zunächst gebremst, fuhr dann jedoch weiter, stürzte und wurde mitsamt seinem Motorrad über den Graben auf eine dortige Ackerfläche geschleudert.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die beiden Motorradbegleiter.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?