20 Jahre in Brunsbüttel : Norddeutsches Albert-Schweitzer-Institut als Hort der ethischen Bildung

Vor 20 Jahren gründete der Itzehoer Humanist Hans Stellmacher ein Zentrum für ethische Bildung im Elbeforum in Brunsbüttel.

Avatar_shz von shz.de

11. März 2020, 13:10 Uhr

Brunsbüttel | Seit 20 Jahren befindet sich das Norddeutsche Albert-Schweitzer-Institut im Elbeforum Brunsbüttel. Initiiert von Hans Stellmacher setzten sich damals Theaterchef Frank Dehning, Bürgermeister Wilfried Hansen und Bürgervorsteherin Karin Süfke mit dem Itzehoer zusammen und begangen, für fünf Jahre das Zentrum für ethische Bildung im Brunsbütteler Theater zu installieren. „Daraus sind viele neue Ideen entstanden, in Kooperation mit der Goethe-Gesellschaft Weimar und dem Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar hat sich der Gedanke bundesweit ausgedehnt“, fasste Dehning jetzt in einer Feierstunde zusammen.

ZITAT 20 Jahre sind ein besonderer Anlass, die Lebensaufgabe, in die Hans und Helga Stellmacher viel Zeit und Geld investiert haben, zu würdigen. Karin Süfke, ehemalige Bürgervorsteherin

Ziel der Einrichtung ist es, die Lehre Albert Schweitzers von der „Ehrfurcht vor dem Leben“ und des Ethik-Begriffs aus der Sicht von Schweitzer, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller zu verbreiten.

Dazu wurde neben der Dauerausstellung im oberen Bereich des Elbeforums auch eine Bibliothek eingerichtet. Die Literatur über Ethik und Humanität können Privatpersonen, hauptsächlich aber Schulen, kostenlos ausleihen. „Wir haben hier einen Schatz in Brunsbüttel, der viel zu wenig Beachtung findet und leider viel zu wenig angenommen wird“, bedauert Karin Süfke.

ZITAT Kreativität, Beharrlichkeit und Netzwerke, von denen man nur träumen kann, machen die Person Stellmacher aus. Wilfried Hansen, ehemaliger Bürgermeister

Der 73-jährige Stellmacher hat noch viel vor. Zahlreiche Unterstützer haben ihm Spenden für weitere zehn Jahre zugesagt, das Gymnasium Glückstadt und die Gemeinschaftsschule Hohenlockstedt sind bereits mit im Boot. „Einige Städte an der Nordseeküste möchte ich noch für die Sache gewinnen, aber wir haben Zeit“, gibt sich Stellmacher gelassen.

Hilfe für Palliativstation, Frauenhaus und KZ-Gedenkstätte

Seine Hilfsaktionen beinhalten Besuche von Kindergruppen zu den Weihnachtsmärchen im Elbeforum, Hilfe für die Palliativstation im Klinikum Itzehoe und im Frauenhaus Itzehoe, der KZ-Gedenkstätte Ahrensbök und weitern Kulturzentren. Im Elbeforum laufen zum Thema am 23. Oktober „Faust 1. Teil“, am 26. Februar 2021 „Sophie Scholl“ und am 22. März 2021 „Die Reise der Verlorenen“, die wahre Geschichte von 900 Juden, die 1939 in Hamburg auf ein Schiff nach Kuba stiegen und nirgends an Land gehen durften.