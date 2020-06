Käse aus Süderlügum, Kropp und Boksee : Nordbauern laden zur Onlineverkostung mit Landwirtschaftsminister Jan Philip Albrecht ein

Testesserin Annemarie Rohde aus Hohenlockstedt ist bei der Verkostung dabei. Zuschauer können bei dem Meeting live dabei sein.

von Kristina Sagowski

23. Juni 2020, 14:59 Uhr

Hohenlockstedt | Um Käsegenuss zu erleben, geht man eigentlich zum Kühlschrank. Jetzt schaltet man dafür den Computer ein.

Info: Der Verein Nordbauern Schleswig-Holstein startet am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr, mit einer Serie von insgesamt sieben Online-Verkostungen regionaler Spezialitäten aus Schleswig-Holstein.

Die erste 50-minütige Probenrunde widmet sich Käsespezialitäten aus Süderlügum (Schafskäse), Kropp (Kuhmilchkäse) und Boksee (Ziegenkäse). Die Betriebe sind direkt zugeschaltet und geben Auskunft über ihre Produkte.

Keim dieser kreativen Kostprobe ist die Corona-Krise, wie der Vorsitzende der Nordbauern, Ernst Schuster erklärt:

„Durch die Corona-Krise ist uns im Grunde die Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit genommen worden: Märkte und Verkostungen können nicht stattfinden.“

Als Schuster von Bierverkostungen hörte, kam ihm der Gedanke, den digitalen Weg auch für die regionalen Produkte der kleinen Direktvermarkter des Landes zu gehen. „Wir versuchen, den Kontakt zu Kunden auf anderen Ebenen zu finden.“ Handel, Vermarktung und Bedürfnisse der Verbraucher ändern sich, gerade junge Menschen seien auf Medien ausgerichtet. „Dem tragen wir nun Rechnung. Wir müssen es einfach mal ausprobieren.“

Unterstützt wird die Initiative vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Minister Jan Philipp Albrecht wird an der ersten Sendung selbst teilnehmen und die Käsespezialitäten mit den Testern verkosten. Albrecht stand sofort hinter der Idee. „Er hat spontan zugesagt, bei der ersten Sendung dabei zu sein“, sagt Schuster.

Käse per Expresslieferung

Insgesamt probieren sich fünf Testesser live durch die Käsesorten. Johanna Raedecke, Redakteurin bei „Nordische Esskultur”, Food-Bloggerin Ulrike Westphal, Koch Jochen Strehler und Annemarie Rohde aus Hohenlockstedt. Sie ist bei den Kreislandfrauen Steinburg und den Landfrauen Hohenlockstedt und Umgebung aktiv und hat als Botschafterin für heimische Produkte bereits viel Erfahrung mit Verkostungen. Alle Tester bekommen den Käse per Express geliefert, den sie in ihren eigenen vier Wänden beurteilen. Zuschauer können in der Chatfunktion aktiv dabei sein.

Annemarie Rohde bevorzuge zwar den direkten Verbraucherdialog, hält das Online-Tasting aber für eine gute Möglichkeit. Zwar können die Zuschauer den Käse nicht mit allen Sinnen genießen, die Beurteilung der fünf Tester ergebe aber ein breites Bild. „Dadurch, dass der Produzent selber dazugeschaltet wird, sieht der Verbraucher außerdem, was für ein toller Betrieb dahinter steht.“

Die Corona-Krise sei hart gewesen für viele Betriebe, berge mit dem Online-Tasting aber auch Chancen. Annemarie Rohde hofft, dass Kunden die kleinen Betriebe dadurch mehr im Blick haben und zu einem Abstecher auf die Höfe inspiriert werden. „Die wirtschaftliche Wertschätzung bleibt auf dem Hof, weil keine Handelsketten zwischengeschaltet sind. Die kleinen Betriebe produzieren tolle Produkte, arbeiten aber sehr oft am Limit.“ Für das Land seien sie unentbehrlich, wie Rohde betont: „Die Ländereien und Felder sorgen für das optische Bild und gestalten unser schönes Schleswig-Holstein. Wenn wir das erhalten wollen, ist die Erhaltung der kleinbäuerlichen Betriebe notwendig.“

Im Juli wird in Online-Verkostung der Nordbauern unter anderem der Fischzuchtbetrieb Knutzen aus Hohenlockstedt seinen Räucherfisch vorstellen. Wenn es nach Ernst Schuster geht, sollen auch bald Verbraucher online Produkte verkosten können. Daran arbeitet der Verein der Nordbauern aktuell noch.