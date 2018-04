Wartezeiten nach Frachterkollision : NOK: Südschleuse in Brunsbüttel erst am Nachmittag wieder in Betrieb

Für Schiffe wie den Kreuzfahrer „Viking Sea“ hieß es am Wochenende und am Montag: Warten.

von dpa/Rolf Dunkel

23. April 2018, 11:58 Uhr

Brunsbüttel | Die große Südschleuse der Schleusenanlage Brunsbüttel soll noch im Laufe des Nachmittags wieder in Betrieb genommen werden. Derzeit bergen Bauarbeiter noch einen großen Granitblock aus der Schleusenkammer, wie ein Sprecher der Schleusenanlage am Montag mitteilte. Sobald die Bergung abgeschlossen sei, könne der Schiffsverkehr die Schleuse wieder regulär passieren.

Am Samstag hatte ein chilenischer Frachter eine Mauer in der großen Südschleuse des Nord-Ostsee-Kanals beschädigt. Die Kammer habe daraufhin gesperrt werden müssen, es sei in der Folge zu Wartezeiten gekommen.

Warten hieß es unter anderem auf dem Kreuzfahrtschiff „Viking Sea“ der norwegischen Reederei Viking Ocean Cruises. Ursprünglich sollte das 227 Meter lange Kreuzfahrtschiff aus Ijmuiden (Niederlande) kommend, das eine Breite von knapp 29 Metern aufweist, bereits Sonntagmittag in Brunsbüttel einschleusen.

Jedoch erfolgte die einmalige Einschleusung in diesem Jahr aufgrund der defekten Südschleuse erst am Abend. Von dort nahm das Kreuzfahrtschiff dann Kurs auf Kiel und passierte die Schleuse in Kiel-Holtenau am frühen Montagmorgen mit Ziel Rostock-Warnemünde.