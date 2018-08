Lichterfest am Kanal : NOK-Romantika an den Kanalschleusen

Am Sonnabend feiert Brunsbüttel mit Lichtshows und ein Bühnenprogramm.

von Jens-Peter Mohr

30. August 2018, 15:28 Uhr

Die Schleusenstadt nimmt am Sonnabend zum zwölften Mal an der NOK-Romantika zwischen Kiel und Brunsbüttel teil. Auf dem Gustav-Meyer-Platz und entlang der Schleusenmeile werden ab 18 Uhr Lichtshows und ein Bühnenprogramm geboten. Für die Verpflegung gibt es an der Promenade ein breites kulinarisches Angebot. Eine offene Schleusenführung beginnt um 20 Uhr an der Fähre Nord mit einer Fahrt auf die gegenüberliegende Seite. Dabei gibt es allerhand Informationen über die Schleuse. Wieder angekommen auf der Nordseite wird die Führung zur Schleusenanlage fortgesetzt. Die Dauer beträgt etwa 90 Minuten. Karten gibt es in der Tourist-Information für 2,50 Euro, Kinder unter 10 Jahren erhalten freien Eintritt. Infos über den Kanal- und Schleusenbau bietet das Schleusenmuseum Atrium an der Tourist-Info. Zwischen 17.30 und 20 Uhr ist der Eintritt frei.