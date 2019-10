Stadtkirche Glückstadt : Noch viele Konzerte in diesem Jahr

Der Förderverein für Musik an der Stadtkirche in Glückstadt hat dieses Jahr noch einiges zu bieten.

18. Oktober 2019, 16:42 Uhr

Glückstadt | „Wir sind mit unserer Konzertplanung bereits im Jahr 2021“, sagt Jürgen Böttcher, Vorsitzender des Fördervereins für Musik an der Stadtkirche. Eine gute Bilanz für den Verein, denn mittlerweile kommen Konzertagenturen und Künstler mit ihren Angeboten auf den Verein zu, um in Glückstadt auftreten zu können.

Aber auch viel Arbeit für den Vorstand, denn Konzerte so weit im Voraus zu planen ist durchaus aufwendig. Termine müssen koordiniert, Publikumswünsche abgeschätzt und auch die Finanzierung geklärt werden.

Wir versuchen dabei auch immer ein vielfältiges Angebot zu machen. Jürgen Böttcher, Fördervereins-Vorsitzender

Dennoch freut sich der Fördervereinsvorstand über die gute Konzertbelegung. Nicht jeder Konzertbesucher mag eben jedes Genre. In Glückstadt ist aber meist für jeden Geschmack etwas dabei: Klassik, Modernes, Festliches und auch mal Humorvolles oder Extravagantes.

Höhepunkt: Einweihung der neuen Orgel

Besonderer Höhepunkt in diesem Jahr soll die Einweihung der neuen Orgel sein, die derzeit gestimmt wird. Nach der Einweihung in einem Festgottesdienst am 1. November wird die Orgel in einem Gala-Konzert am 15. Dezember unter Kirchenmusikdirektor Matthias Eisenberg erklingen. Gemeinsam mit dem Trompetenensemble Daniel Schmahl kommen in dem Konzert vor Weihnachten Meisterwerke von Bach bis Telemann zu Gehör. „Wir sind sehr stolz, mit diesem Konzert die neue Orgel willkommen heißen zu können“, so Böttcher.

Unterstützung von Sponsoren

Unterstützt wird dieses Konzert von der Bürgerstiftung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Doch es gibt in den kommenden Wochen noch mehr Höhepunkte. So führt am 23. November der Chor der Stadtkirche gemeinsam mit dem Chor der Heiligen-Geist-Kirche Barmstedt ein Mozart-Requiem auf, am 8. Dezember folgt dann das beliebte Adventskonzert der Chöre der Stadtkirche unter der Leitung von Kantor Florian Hanssen.

Auch „Bidla Buh" sind wieder zu Gast

Schon zum zweiten Mal zu Gast in Glückstadt sind „Bidla Buh“. Ihr heiteres Weihnachtsspecial soll am 26. November das Publikum begeistern. Der Förderverein freut sich, dass das Konzert unterstützt wird vom Verein Aktiv für Glückstadt. Im Gemeindehaus gibt es dann am 3. November wieder ein Babykonzert mit Florian Hanssen, You-Son Sim und Tobias Stäbler. Die Drei spielen in gemütlicher Atmosphäre klassische Musik für Eltern mit Kindern von Null bis drei Jahren. Mit dem offenen Singen am 17. Dezember endet dann das Konzertjahr 2019.

Verschiedene Veranstaltungen für 2020 bereits geplant

Karten für die meisten Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf erhältlich in der Bücherstube am Fleth und der Touristinformation. Auch das nächste Jahr ist konzerttechnisch bereits gut belegt und geplant. Ein Neujahrskonzert mit den Smetana Philharmonikern Prag im Januar, im Februar die Klesmerband Mischpoke, Justus Frantz mit Beethoven zum Kulturmärz, im Herbst mal wieder Godewind und weitere Höhepunkte erwarten die Musikliebhaber im nächsten Jahr in der Stadtkirche.