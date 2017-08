Tanzen : „Noch einmal auf Anfang bitte“

vergrößern 1 von 3 Foto: Mohr (2) 1 von 3





In einer neuen Serie stellen wir in lockerer Reihenfolge Akteure vor, die zeigen werden: „So musikalisch ist die Wilstermarsch“. Heute: die Step-Kids des MTV Wilster.

Fetzige Musik ertönt lautstark aus der kleinen Sporthalle der Wolfgang-Ratke-Schule. Es sind Lieder aus den aktuellen Charts. Lieder, die die Kids heute so hören. „Noch einmal auf Anfang bitte. Wir starten mit dem rechten Fuß“, lautet eine Weisung. Rund 15 Mädchen bewegen sich nahezu synchron nach einer festen Choreografie im Takt der Musik. Dabei nutzen sie vor ihnen auf den Boden platzierte Steppbretter, wie man sie seit Ende der 1980er Jahre vom Step-Aerobic aus den Sportstudios kennt.

„Ja, genau so möchte ich das sehen. Sehr gut macht ihr das“, lobt Anne Wolfsteller die Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Sie bilden die Step-Minis des MTV Wilster, die bereits seit fünf Jahren von der 17-jährigen Schülerin angeleitet werden. Davor hatten Traute Wähling über Jahre und anschließend für eine kurze Zeit Leenke Wolf das Sagen. Unterstützung bekommt Anne Wolfsteller von Nele Wesemann (15), und eigentlich auch von Kristin Sühl (15), doch die hat an diesem Tag ausnahmsweise mal keine Zeit fürs Training der Nachwuchstänzer, sondern anderweitige Verpflichtungen.

Jeden Donnerstag ab 16.15 Uhr treffen sich die Step-Minis jeweils für eine Dreiviertelstunde. Anschließend sind die 10 bis 15 Jahre alten Tänzerinnen an der Reihe. Step-Maxis nennt sich die Gruppe der etwas älteren Mädchen. Die Musik, die sie für ihre einstudierten Tanzdarbietungen nutzen ist dieselbe, lediglich die Bewegungsabläufe sind deutlich komplexer. „Wir hatten immer mal ein paar Jungs dabei, die jedoch alle nach kurzer Zeit die Gruppe wieder verlassen haben“, erzählt Anne Wolfsteller. Sowohl bei den Anfängern, als auch bei den Fortgeschrittenen ist die Anzahl der Teilnehmer gleich.

„Die Gruppenstärke von 15 Tänzerinnen ist optimal“, sind sich die Trainerinnen einig. Während die Sporthalle noch ausreichend Platz für weitere Teilnehmer vorhält, sind die Bühnen, auf denen die Step-Kids des MTV ihr Können unter Beweis stellen, von der Größe häufig grenzwertig.

Die Step-Kids werden sowohl für öffentliche Veranstaltungen wie Stadt- oder Gemeindefeste als auch für private Geburtstagsfeierlichkeiten gebucht. „Da wir nur einmal in der Woche üben, brauchen wir schon so um die zwei Monate für die Vorbereitung auf eine Veranstaltung“, erzählt Anne Wolfsteller. Die Herausforderung für Anfänger liegt darin, sich im Takt der Musik zu bewegen. Ist das Rhythmusgefühl erst einmal vorhanden, müssen sich die Teilnehmer lediglich die Schrittreihenfolge merken. „Da den Kindern einiges an Konzentration abverlangt wird, sind die Tanzstunden immer auch mit Spiel und Spaß verbunden“, betont Anne Wolfsteller. „Es ist wichtig, dass die Teilnehmer den Kurs immer glücklich verlassen, auch wenn es mit dem Tanzen mal nicht so gut geklappt hat“, ergänzt die Schülerin, die seit der ersten Klasse der Grundschule den Step-Kids angehört. In den zurückliegenden Jahren hat sie dabei nicht nur viel über Schrittreihenfolgen, sondern auch den Umgang mit Kindern gelernt.