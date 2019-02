lebensberatung aus Kellinghusen : Nina Deißler – Die „Menschenverbinderin“

Nina Deißler war nie schüchtern – und verrät in ihrem neuesten Buch, wie introvertierte Menschen aus sich herauskommen können.

von Anna Krohn

04. Februar 2019, 10:11 Uhr

Nina Deißler (44) lebt in Kellinghusen und gilt als Deutschlands Flirt-Expertin Nr. 1. Sie ist seit fast 20 Jahren Coach im Bereich Partnerschaft und Partnersuche und hat elf Bücher geschrieben. In ihrem neuesten geht es ausnahmsweise mal nicht um Flirten und Liebe, sondern um Schüchternheit. Im Interview mit Redakteurin Anna Krohn erzählt sie, was das Thema so spannend macht.

Frau Deißler, Sie haben zum ersten Mal keinen Flirt- oder Beziehungs-Ratgeber geschrieben, sondern über Schüchternheit. Warum?

Ich habe den Aspekt natürlich immer schon aufgegriffen, denn schüchterne Menschen meiden oft Situationen, in denen sie anderen begegnen – deutlich wird das natürlich, wenn es darum geht, einen Partner zu finden. Aber es betrifft genauso andere Lebensbereiche. Überraschend viele Menschen leiden darunter. Ich wollte das Thema Schüchternheit daher einmal im Gesamtkontext betrachten.



Sie waren nie schüchtern – trotzdem können Sie sich gut in schüchterne Menschen hineinversetzen...

Ich gebe seit fast 20 Jahren Seminare für Menschen, die sich eine Partnerschaft wünschen, und es erstaunt mich immer wieder, wie auf den ersten Blick selbstbewusste, gestandene Leute Hemmungen haben, auf andere zuzugehen. Ich war bereits als Kind ein ,Menschenverbinder’: Stets die erste, die auf neue Mitschüler zuging, ich habe Jungs beraten, wie sie mit Mädchen reden sollten und weiß aus all diesen Erfahrungen sehr gut, welche Ängste und Hemmungen sich im Kopf schüchterner Menschen abspielen.



Sie heben hervor, dass Schüchternheit zum Charakter eines Menschen gehört, per se überhaupt nichts schlimm daran ist...

Dass Menschen sich Gedanken machen, wie sie auf andere wirken, welche Konsequenzen ihr Handeln haben könnte, ist ja durchaus eine gute Sache. Bei schüchternen Menschen ist jedoch der ,Regler’ zu hoch eingestellt: Sie machen sich zu viele Gedanken, und stehen sich selbst im Weg, geben anderen Menschen oft nicht die Chance einer Erfahrung mit ihnen – das ist doch traurig.



Begegnet man im Alltag denn mehr schüchternen Menschen oder eher kommunikationsfreudigen?

Mehr kommunikationsfreudigen, offenen Menschen, denn den schüchternen kann man nun mal naturgegeben eher schwer begegnen. Wenn jeder darauf wartet, dass der andere den ersten Schritt macht, kann nicht viel passieren...



Sie beschreiben auch das Neuro-Linguistische Programmieren, eine tief psychologische Materie – mit der Sie sich auskennen…

Ja, ich habe – neben vielen anderen Coaching- und Therapie-Methoden – auch NLP studiert und war sehr beeindruckt davon. Mir gefällt daran der Grundsatz, nachdem kein Mensch ,kaputt’ ist: Jeder hat eine Art innere Landkarte der Welt, entstanden aus seinen Erfahrungen und den Konsequenzen, die er daraus für sich ableitet.

Sie berichten von Ihrer früheren Nachbarin, die mit spitzem Ton ansprach: „Euer Hund ging ja neulich wieder allein im Dorf spazieren!“ Sie antworteten: „Ja, ist das nicht toll! Wir sind so stolz auf ihn!“ – müssten viel mehr Menschen so gelassen und geschickt reagieren?

Ich glaube, dass wir uns viel zu oft den Stiefel anziehen und uns schlecht fühlen, obwohl wir gar nicht müssten. Ich kenne Menschen, die haben Schuldgefühle, wenn sie sich mal etwas Gutes gönnen wollen oder wenn es ihnen besser geht, als einem Freund oder als der Mutter oder dem Vater. Wo ist da der Sinn und Zweck?

Sie raten dazu: „Das Leben geht so schnell vorbei – machen Sie was draus“… haben Sie schon oft Menschen getroffen, denen das gar nicht mehr bewusst war?

Ja, ständig! Und das ist eine meiner größten Motivationen. Wenn Sie Bücher darüber lesen, was Sterbende am meisten bereuen, dann ist es nicht, dass sie nicht genug Geld verdient oder bestimmte Karrieren nicht gemacht haben. Es ist, dass sie ihr Leben nicht genug genossen haben, nicht genug Zeit mit ihren Familien und Freunden verbracht, sich vieles nicht getraut haben. Ich liebe es, Menschen zu zeigen, wie großartig sie sein können und wie schön das Leben ist.



> „Nie mehr schüchtern!“,

192 Seiten, Humboldt, 14,99 Euro

ISBN 9783869106748