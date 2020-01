Funkstörung legt Bahn lahm : Nichts geht mehr in Wrist

Der Zugverkehr zwischen Wrist und Elmshorn war von Dienstagabend bis Mittwochmorgen lahmgelegt. Grund war der Ausfall einer Funkverbindung.

von Joachim Möller

15. Januar 2020, 16:10 Uhr

Wrist | Ein technischer Defekt zwischen Wrist und Elmshorn hat von Dienstagabend bis Mittwochmorgen den Zugverkehr auf der gesamten Strecke zwischen Hamburg-Kiel und Flensburg lahmgelegt. Betroffen davon waren auch viele Pendler in Wrist, weil dort die Bahnübergänge nicht passierbar waren und sie darüber hinaus vergebens auf Züge warteten.

Zugverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt

Nach Angaben einer Bahnsprecherin kam es Dienstag gegen 21.30 Uhr zum Ausfall des Zugbahnfunks zwischen Wrist und Elmshorn. Dadurch war die Funkverbindung von den Stellwerken zu den Zügen auf diesem Streckenabschnitt unterbrochen. „Als Folge musste der Zugverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt werden.“ Erst gestern Morgen gegen 10 Uhr sei der Zugverkehr wieder komplett aufgenommen worden. Bis in die Mittagsstunden sei es jedoch noch zu vereinzelten Beeinträchtigungen kommen.

Personen- und Güterzüge betroffen

Betroffen vom Ausfall waren laut Bahnsprecherin sowohl Personen- als auch Güterzüge zwischen Hamburg und Flensburg sowie Hamburg und Kiel. Als Ersatz kamen laut der Bahnsprecherin Busse und Großraumtaxis zum Einsatz.

ZITAT Zusätzlich gab es die Möglichkeit, ab Kiel über Neumünster-Bad Oldesloe-Lübeck oder direkt von Kiel über Lübeck nach Hamburg zu fahren. Sprecherin der Bahn

Für Wrist hatte der Funkausfall noch weitere Folgen. Viele Fahrzeuge, darunter auch Busse, stauten sich vor dem Bahnübergang Wittenkampsweg. Dort versperrte ein 700 Meter langer Güterzug, der aus dem schwedischen Malmö kam, den Übergang. Erst gestern gegen 9 Uhr konnte dieser seine Fahrt Richtung Hamburg fortsetzen. Dicht war aufgrund der Zugausfälle auch der benachbarte Bahnübergang in Quarnstedt.

Grund für Funkausfall unbekannt

Was den Funk lahm gelegt hat, ist nach Angaben der Bahn unklar. Eine solche Störung sei wie ein Knoten in der Leitung, eine Ursache dafür schwer zu finden, so die Sprecherin. Dass Außenstehende in das Datennetz eingegriffen hätten, sei jedoch ausgeschlossen.