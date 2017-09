Wissenschaft : Neutrino-Forschung im Kernreaktor

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Volker Mehmel

erstellt am 21.Sep.2017 | 05:05 Uhr

Das Kernkraftwerk Brokdorf wird Schauplatz eines weltweit bislang einmaligen Experiments: Forscher des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg wollen hier die Wechselwirkung von Neutrinos mit Atomkernen untersuchen. In einem leer stehenden Raum unterhalb des Abklingbeckens wird dazu ein etwa ein Kubikmeter großer Detektor aufgebaut. Die Messanlage soll die extrem schwer nachweisbaren Elementarteilchen für die Wissenschaftler sichtbar machen. Nachdem der Nachweis erbracht war, dass von dem Forschungsprojekt keinerlei Auswirkungen auf den Kraftwerksbetrieb ausgehen, gab die Kieler Atomaufsicht am Montag dafür grünes Licht. Institutsleiter Professor Manfred Lindner sprach gestern in Brokdorf von einem „Meilenstein in der Grundlagenforschung“. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse in wissenschaftlichen Kreisen bald Schlagzeilen machen werden.

In der Physik galten Neutrinos jahrzehntelang als Geisterteilchen. Theoretisch waren sie zwar vorhanden, praktisch konnten sie lange aber nicht nachgewiesen werden. Dabei sind sie allgegenwärtig, wie Lindner an einem einfachen Beispiel deutlich macht: „Wenn man einen Daumen in die Sonne hält, gehen da 60 Milliarden Neutrinos durch pro Sekunde.“ In der Welt der Atome ist das praktisch aber gar nicht spürbar. So sausen von der Sonne ausgehende Neutrinos ungehindert in riesigen Mengen durch den Erdball.

Für einen experimentellen Nachweis musste man bislang tonnenschwere Gerätschaften aufbauen. „Und bekam dennoch nur magere Statistiken“, so der Physiker. Die Max-Planck-Forscher haben nun eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe man in den Mikrokosmos eintauchen kann. Das Brokdorfer Kraftwerk biete dafür weltweit einmalige Bedingungen. Zum einen stehe hier einer der leistungsstärksten Reaktoren überhaupt, bei gleichzeitig hoher Laufleistung. Lindner: „Hier gibt es den weltweit größten Neutrinofluss.“ Zum anderen könne man den Detektor nur wenige Meter vom Kern entfernt platzieren. Schließlich lobte der Kernphysiker auch die gute Zusammenarbeit im Vorfeld mit der Atomaufsicht und vor allem mit Kraftwerksbetreiber Preußen Elektra. Der Kontakt zwischen Heidelberg und Brokdorf war durch Kraftwerksmitarbeiter Dr. Roland Wink zustande gekommen, der in jungen Jahren selbst in der Neutrinoforschung engagiert war.

Die besondere Herausforderung für die Forscher besteht nun erst einmal darin, den aus mehreren Schichten Blei und Polyethylen bestehenden Detektor möglichst sauber, das heißt: frei von jeglichen physikalischen Vorbelastungen, in den Atommeiler zu bringen. Im Inneren der Kuppel ist er dann durch Wasser und die Betonhülle optimal gegen die überall herrschende natürliche Radioaktivität abgeschottet. Um auch Hackern keine Chance zu geben, gibt es keine Datenleitung nach außen. Die Messergebnisse werden regelmäßig per USB-Stick abgegriffen und nach Heidelberg geschickt. Lindner rechnet mit ersten Messreihen noch in diesem Jahr. Und: Er erwartet eine wissenschaftliche Sensation.

Für den Normalbürger erschließt sich das Experiment unter dem Namen Conus (COherent NeUtrino nuclear Scattering) nicht auf Anhieb. Folgen und Auswirkungen der Grundlagenforschung könnten allerdings gewaltig sein. „Bei den meisten bedeutenden astrophysikalischen und kosmologischen Vorgängen im Universum spielen Neutrinos eine wesentliche Rolle“, so Lindner. „Mit Hilfe dieser elementaren Legobausteine blicken wir sozusagen in das Herz der Sonne.“

Die praktischen Auswirkungen solcher Grundlagenforschung sind aber noch sehr viel greifbarer. Der Professor nennt ein Beispiel: „Über Materialscreening kann man an Hand nur eines Tropfens menschlichen Schweißes sagen, wo dieser Mensch im vergangenen halben Jahr gewohnt hat.“ Sehr viel wichtiger sei für ihn aber noch die Horizonterweiterung für die Menschheit.