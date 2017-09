Holstein-Center : Neustart in 24 Monaten

vergrößern 1 von 2 Foto: Gravert 1 von 2

von Delf Gravert

erstellt am 19.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Eigentlich habe er sich noch nicht in die Karten blicken lassen wollen, verrät Tim Erhardt zu Beginn des Pressegesprächs. Doch die große Resonanz, die er verspürt habe, seit er in der vergangenen Woche offiziell als neuer Eigentümer des Holstein-Centers (HC) in Erscheinung getreten ist, und der Rat von Itzehoer Gesprächspartnern hätten ihn vom Gegenteil überzeugt, so der Berliner Immobilienunternehmer. Gestern präsentierte er seine Pläne für die Zukunft es Holstein-Centers – und die sind ehrgeizig: Wenn alles klappt, wie Erhardt es sich vorstellt, soll am 28. September 2019 eine „große Feier“ steigen und ein „völlig neues Shopping-Center“ (wieder) eröffnen. Bis dahin solle das HC bei laufendem Betrieb umgestaltet werden.

Vor neun Wochen habe ihm der bisherige Eigentümer des HC, eine Londoner Immobilienfirma, das Gebäude zum Kauf angeboten, sagt Erhardt. Seitdem habe er viele Gespräche geführt und das Gebäude und die Rahmenbedingungen von Experten prüfen lassen. Auch viele Gespräche mit Bürgermeister und Stadtmanagement habe es gegeben. „Es war ein extrem schneller und aufregender Prozess bis zur Entscheidungsfindung. Am Ende haben ich und meine Partner Martin Kraus und Joachim Kurkowski gesagt: Wir machen es.“

Mit einem fertigen Konzept tritt der neue Eigentümer nicht an. Es soll in den kommenden Monaten entwickelt werden. „Ich habe ein gutes Netzwerk aus Experten, auf das ich zurückgreifen kann“, sagt der Unternehmer, der bisher vor allem im Berliner Raum auf dem Wohnungsmarkt aktiv ist, Itzehoe aber aus seiner Jugend als Auszubildender beim Maklerunternehmen Otto Stöben gut kennt. Auch wissenschaftliche Unterstützung will der 41-Jährige durch ein Projekt mit der Technischen Universität Darmstadt ins Boot holen. Vor allem wolle er mit den Itzehoern herausfinden, was die Stadt wirklich braucht. „Wir maßen uns nicht an, schon genau zu wissen, wie wir das HC als lebendiges Zentrum der Innenstadt wiederbeleben können“, so Erhardt. „Unser Konzept soll sich aus Itzehoe und für Itzehoe entwickeln.“ Dabei müsse keinesfalls die ganze Fläche für Einzelhandel genutzt werden. „Wir sind auch für soziale und kulturelle Dinge offen und könnten uns beispielsweise eine Kita oder Kunsthandwerk-Manufakturen vorstellen.“ Und er wolle sich auch im Umfeld einbringen und einen nachhaltigen Ansatz verfolgen. „Wenn ich mich nur auf die Shopping-Mall konzentriere, gehe ich vermutlich wie der Vorbesitzer nach zehn Jahren mit einer blutigen Nase heraus.“

Um den Kontakt zur Nachbarschaft zu stärken, setzt Erhardt nicht nur auf einen guten Draht ins Rathaus, sondern auch auf personelle Kontinuität. So sei die bisherige Centermanagerin Jacqueline-Corin Stendorf in Zukunft „seine Chefin für den Standort Itzehoe“ und er selbst werde regelmäßig vor Ort sein.