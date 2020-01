Feier IM SPIEGELSAAL : Neujahrsempfang mit Jahresausblick

Amtsvorsteher und Bürgermeister wollen dem demografischen Wandel in Wilster und der Wilsteramarsch entgegenwirken.

26. Januar 2020, 16:57 Uhr

Wilster | Der Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen in den Wilstermarschgemeinden schreitet kontinuierlich voran. Laut der letzten offiziellen statistischen Zahl leben 6490 Einwohner in der Wilstermarsch. Mit 4276 gezählten Menschen bleibt die Einwohnerzahl für Wilster aber relativ konstant, betonte Amtsvorsteher Delf Sievers beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadt und Land gestern im Spiegelsaal des Neues Rathauses.

Angesichts der unliebsamen Entwicklung sei es wichtig, der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken und die Region weiter attraktiv zu gestalten. Sowohl die Landgemeinden als auch die Stadt Wilster haben im vergangenen Jahr zahlreiche Anstrengungen in diese Richtung unternommen, die in diesem Jahr weitergeführt werden sollen, betonte neben Amtsvorsteher Delf Sievers auch Bürgermeister Walter Schulz.

Die Schaffung neuer Baugebiete in den Gemeinden Brokdorf, Nortorf, Wewelsfleth und Wilster, die insbesondere auf junge Familien zugeschnitten seien, sowie die Versorgung der Gemeinden mit Breitband nannte Sievers als zwei wichtige Maßnahmen, um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden zu stärken. In der Gemeinde Wewelsfleth konnte mit Ingo Engelbrecht ein Betreiber gefunden werden, der sich dazu bereiterklärt hat, den Dorfladen zu übernehmen und zu sanieren, um die Grundversorgung in der Gemeinde sicherzustellen. „Fördermittel von 750.000 Euro sind hierfür zugesagt“, so der Amtsvorsteher. In Beidenfleth sollen in Kürze zwei Schlüsselprojekte der Öffentlichkeit vorgestellt werden, die im Rahmen eines Ortsentwicklungskonzeptes erarbeitet wurden, während Brokdorf die Erstellung eines solchen Konzepts in Auftrag gegeben hat.

Auch Wilster ist bereits aktiv. Ein wassertouristisches Entwicklungskonzept für die Wilster-Au bescheinigt gute Entwicklungschancen für die touristische Vermarktung der Wilster-Au als Familienfluss. Um die Attraktivität der Stadt als Wohnort zu erhalten und zu erhöhen, wurde im vergangenen Jahr insbesondere in die Schulgebäude investiert. Beispielgebend wurde in der Turnhalle der Wolfgang-Ratke-Schule der Hallenfußboden vollständig saniert und in der Gemeinschaftsschule Wilster die sanitären Einrichtungen erneuert. Zudem wurden weitere Maßnahmen vorbereitend auf dem Weg gebracht, die in diesem Jahr zur Ausführungsreife beziehungsweise zur Umsetzung kommen sollen. Dazu zählen neben den Planungen für einen Neubau einer Grundschule in Wilster der Ausbau der Schülerbetreuung, die Überarbeitung des Außengeländes der Kita Schwalbennest sowie die Erneuerung des Sportplatzes „Büttel“.

Neben der Finanzierung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen nahm die Förderung des Feuerwehrwesens einen hohen Stellenwert in den Gemeinden ein. „In den elf Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Wilstermarsch leisten in ihrer Freizeit über 400 Feuerwehrleute freiwillig ihren Dienst“, lobte Sievers das ehrenamtliche Engagement. Für neue Fahrzeuge und Schutzkleidung wurden rund 417.000 Euro investiert.

Ein besonderes Jubiläum feiern die 67 ehrenamtlichen Brandbekämpfer der Marschenstadt: Die Freiwillige Feuerwehr Wilster wird 150 Jahre alt und ist damit, nach Angaben von Bürgermeister Walter Schulz, die älteste Wehr im ganzen Kreis Steinburg.

Mit einem Festakt im Colosseum im August und einem Feuerwehrmarsch im September, zu dem über 1000 Feuerwehrleute aus Steinburg und Pinneberg eingeladen werden, soll dieser Geburtstag feierlich begangen werden.