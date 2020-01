Benefiz-Aktion : Neujahrsempfang im Autohaus

Beim BMW- und Mini-Vertragshändler werden am Sonnabend Spenden für kleine Basketballer gesammelt.

Itzehoe | „Helfen hat keinen Preis“ heißt es am Sonnabend, 11. Januar, zum elften Mal im Autohaus May & Olde am Papenkamp. Beim Neujahrsempfang des BMW- und Mini-Vertragshändlers von 9 bis 16 Uhr werden Spenden gesammelt, dieses Mal für die Nachwuchsarbeit der Itzehoe Eagles.

Zehn Prozent des Tagesumsatzes aus Serviceleistungen und Teileverkauf sowie ein Prozent des Fahrzeugumsatzes spendet das Unternehmen an seinen sieben Standorten jeweils an soziale Projekte oder gemeinnützige Organisationen. Damit solle der Region, die für den Erfolg von May & Olde sorge, etwas zurückgegeben werden, so Christian Rönsch, geschäftsführender Gesellschafter. Die Itzehoe Eagles sind mit einem Basketballkorb für Kinder dabei. Sie werden die Spende für den Mini-Basketball einsetzen.