Herzhorn weiht Neubau ein : Neues Zuhause für Vereine

Gemeinde investierte eine Million Euro in Bauvorhaben an Herzhorner Sportplatz.

von shz.de

26. August 2019, 14:45 Uhr

Herzhorn | „Heute ist ein freudiger Tag für die Gemeinde, denn nach langer Planung und Bautätigkeit können wir das Haus jetzt seiner Bestimmung übergeben.“ So begrüßte Bürgermeister Wolfgang Glißmann die Gäste zur Einweihungsfeier des neu gebauten Gemeindehauses auf dem Sportplatz in Herzhorn.

Zitat: Als wir mit der Planung begannen, wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt: Mehr Arbeit als gedacht. Wir haben Mut gehabt und sind an unsere finanziellen Grenzen gegangen, aber es war richtig und wir hatten auch das Glück des Tüchtigen. Wolfgang Glißmann, Bürgermeister

Der Neubau hat etwa eine Million Euro gekostet. Weil im Vorwege bereits gemeindeübergreifende Planungstreffen stattgefunden hatten und ein Ortsentwicklungskonzept schnell erstellt wurde, konnten Fördermittel von 450.000 Euro über die Aktivregion eingeworben werden.

Die Nachbargemeinde Engelbrechtsche Wildnis beteiligte sich mit einem Beitrag von 50.000 Euro.

Das bisherige Sporthaus an der Hinterstraße war stark sanierungsbedürftig, so dass ein Neubau die wirtschaftlichere Lösung war.

Platz für Wohnen

Weil der dahinter liegende Sportplatz nicht mehr in seiner vorherigen Größe für Feldhandball und Leichtathletik genutzt wird, konnte das neue Gemeindehaus weiter auf den Sportplatz rücken und der vordere Teil wird jetzt für den Neubau einer Wohnanlage genutzt.

Besonders der Sportverein MTV und die Feuerwehr sollen in dem Haus ihre neue Heimat finden, aber auch alle anderen Dorfvereine können die Räume nutzen.

Zitat: Das Haus soll keine Konkurrenz zur örtlichen Gastwirtschaft werden, denn wir sind froh, dass wir die im Dorfkern haben. Wolfgang Glißmann

Er wünschte, dass der Neubau mit Leben gefüllt werde. „Die Vereine erhalten damit neue Gestaltungsmöglichkeiten und vielleicht können hier auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden.“ Neben dem Gebäude ist schon die Errichtung eines Boule-Platzes in Arbeit.

Nachbargemeinden spendieren Grill

Damit die Vereine bei ihren Treffen auch für Essen und Trinken sorgen können, übergab Amtsvorsteher Niels Schilling im Namen der Nachbargemeinden und der Vereine einen fahrbaren Komfortgrill.

Er gratulierte als Bürgermeister der Nachbargemeinde Blomesche Wildnis und zollte Respekt, denn „dieses Haus ist mit Mut und Weitsicht gebaut.“ Er erinnerte sich noch mit Wehmut an das alte Sporthaus. „Hier habe ich selbst viel Zeit verbracht, zunächst beim Handball mit den legendären Strohballenpartys und später bei der Pilates-Gruppe.“

Zum Beginn der Feier hatten Marita und Klaus Fox für den SPD-Ortsverband bereits ein Rednerpult übergeben.

Haus ohne Namen

Architektin Britta tho Seeth brachte zusammen mit ihrem Kollegen Thomas Butzlaff den symbolischen Schlüssel mit. Britta tho Seeth war von Anfang an bei den Planungen beteiligt, als es noch darum ging, eine Kombination von Gemeindehaus und Wohnanlage zu errichten.

Das Architektenbüro möchte den Namenszug am Eingangsbereich sponsern. Tho Seeth: „Aber das Haus hat ja noch keinen Namen, deshalb haben wir in einem Korb lose Buchstaben gesteckt, aus denen man gut ein ‚Dörpshuus‘ kombinieren könnte. Aber dazu muss der Gemeinderat zuerst noch entscheiden.“

Sönke Reimers, Vorsitzender des MTV, erinnerte an die beiden Vorgängerbauten von 1959 und 1978. „Bei der Abrissparty im vorigen Jahr haben wir noch Wurst gegrillt in Wuschis Hütte. Im Andenken an Reimer Hinrichs (Wuschi) als vorbildlichen Sportsmann sollten wir auch hier einen Platz des Erinnerns an ihn finden.“

Vereine in der Pflicht

Die Verantwortung für das Gemeindehaus gehe jetzt von der Gemeinde an die Vereine über. Reimers zitierte Bismarck: „Die Scheu vor der Verantwortung ist die Krankheit unserer Zeit.“ Er appellierte an die Verantwortung jeden einzelnen Nutzers, das Haus pfleglich zu behandeln und sich für die Gemeinschaft einzubringen.

Während der Bauphase wurde die Raumnot der Vereine durch die Nutzung der Räume der Kirchengemeinde aufgefangen. Pastorin Gabriele Petersen würdigte das Miteinander der Generationen und der Vereine: „Wenn es darauf ankommt, halten wir zusammen und können improvisieren.“

Am Nachmittag konnten die Bürger beim Tag der offenen Tür die hellen und großzügigen Räume besichtigen und sich über die Angebote der Vereine informieren.