Theaterpremiere in Krempe : Neues Stück der Bohlenbögers

Die Theatergruppe „De Bohlenbögers“ feiern Anfang Februar mit „Dree Köm un een Söten toveel“ in Krempe Premiere.

23. Januar 2020, 12:20 Uhr

Krempe | Langsam aber sicher gehen die Proben für das neue Stück der plattdeutschen Theatergruppe „De Kremper Bohlenbögers“ in die Endphase. Anfang Februar feiert das Ensemble mit „Dree Köm un een Söten toveel“ in der Willi-Steinmann-Halle Premiere. Das Werk stammt aus der Feder von Yvonne Struck, ins Plattdeutsche übersetzt wurde es von Heino Buerkoop. Der Originaltitel lautet „Drei Schnäpse und ein Kuss zu viel“.

Zwei Süße, eine Nachbarin und die Mutter

Zum Inhalt: Von seinem Freund Freddy erfährt Tom, dass er auf der Betriebsfeier sowohl mit Janine als auch mit Annika geknutscht hat. Und anschließend hat er sich auch noch mit beiden verlobt. Zu dumm nur, dass er zu viele Obstler getrunken hatte und sich an nichts mehr erinnern kann. Und noch dümmer, dass plötzlich beide Frauen gleichzeitig bei ihm in der Wohnung auftauchen. Ganz klar: De Söten dürfen sich auf gar keinen Fall begegnen. Und so muss sich Tom eine absurde Ausrede nach der anderen einfallen lassen. Als dann auch noch seine Mutter und eine neugierige Nachbarin bei Tom klingeln, ist das Chaos perfekt.

Ensemble hat intensiv geprobt

Auf der Bühne zu sehen sein werden Wilfried Dornheim, Jens Kröger, Bianka Semmelhaak, Angela Theel, Maike Mohr, Sabine Braack und Karin Lundström. Das Team hinter der Bühne besteht aus Bernd Bode, Ursel Röpcke, Birgit Riemann, Kai Rautenberg und Bernd Riemann.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, die vier geplanten Aufführungen – Dienstag, 4. Februar, Mittwoch, 5. Februar und Freitag, 7. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr, sowie Sonnabend, 8. Februar, ab 16.30 Uhr – finden im Willi-Steinmann-Sport-und-Kulturzentrum am Burggraben statt. Der Eintritt kostet 8 Euro.