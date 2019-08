Plattdeutsches Theater in Itzehoe : Neues Programm der Speeldeel: Ausflug aus dem Alltag

Die itzehoer Speeldeel startet im September mit der Komödie „Den Mann sien best Stück“ in die neue Saison.

von shz.de

04. August 2019, 15:20 Uhr

Itzehoe | Die neue und zugleich 99. Spielzeit der Niederdeutschen Bühne Itzehoe „Itzehoer Speeldeel“ startet im September, doch bereits jetzt sind die Proben in vollem Gange.

Saisonauftakt ist mit der Premiere von „Den Mann sien best Stück“ am Freitag, 13. September. Die Komödie von Elke Ramm wurde von Benita Brunnert ins Plattdeutsche übersetzt. Regina Mehlmann wird Regie führen, und die Spieler Johann Trede, Jan-Philip Ahmling, Doris Dammann und Brigitte Ohm stehen auf der Bühne. Der Spielplan der Speeldeel wird in der neuen Saison etwas anders gestaltet als in den vergangenen Jahren.

Hintergrund ist ein geändertes Verhalten der Besucher. Geschäftsführerin Doris Dammann und Bühnenleiterin Regina Mehlmann denken daher an finanzielle Probleme, die auf sie zukommen könnten. Der Abonnements-Verkauf sei in der vergangenen Saison gesunken und der Einzelverkauf nicht gestiegen. Daraus ergeben sich jetzt Änderungen im Spielbetrieb: Zwei Abend- und eine Nachmittagsvorstellung wird es geben, aber keine Sonntagsvorstellung mehr. Das Gastspiel des Ohnsorg Theaters ist finanziell nicht mehr tragbar und fällt aus dem neuen Spielplan.

Wie gewohnt bietet die Itzehoer Speeldeel drei eigene Stücke an, und die Niederdeutsche Bühne Neumünster wird ein Gastspiel geben. Regina Mehlmann: „Unser Bestreben ist es, unserem Publikum mit unserer gemeinsamen Heimatsprache, dem Niederdeutschen, einen schönen Nachmittag beziehungsweise Abend zu bieten, und die Zuschauer für eine kurze Zeit aus dem Alltag zu holen.“ Weiterhin wird das Kleinkunstprogramm mit „Geschichten und Sketchen aus dem Leben“ zur Verfügung stehen. Die Spieler sehen zuversichtlich in die neue Saison und wollen wieder ihr Bestes geben.

„Früher waren alle, die reinschnupperten, stolz und glücklich eine Rolle zu bekommen. Jetzt suchen wir bewusst Stücke mit kleiner Besetzung aus“, so Mehlmann. Die Proben sind an drei Abenden in der Woche angesetzt und für Spieler mit Kindern, vielen Hobbys und Verpflichtungen nicht so einfach zu organisieren. Die Speeldeel sucht dringend Nachwuchs, aber nicht nur Spieler. Wer nicht auf die Bühne mag, kann auch soufflieren. Zudem werden Helfer für Technik, Beleuchtung, Bühnenbild und allen anfallenden Arbeiten gesucht.



>Die Vorstellungen im Überblick: „Den Mann sien best Stück“: Freitag 13. September, 19.30 Uhr; Sonnabend, 14. September, 15.30 und 19.30 Uhr. „Veer linke Hannen“, Gastspiel der Niederdeutschen Bühne Neumünster: Freitag, 25. Oktober,19.30 Uhr; Sonnabend, 26. Oktober,15.30 und 19.30 Uhr. „Nix als Nonnen“: Freitag, 29. November , 19.30 Uhr; Sonnabend, 30. November, 15.30 und 19.30 Uhr. „Neurosige Tieden“: Freitag, 12. März, 19.30 Uhr; Sonnabend, 13. März,15.30 und 19.30 Uhr.