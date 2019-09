Feuerwehr neuendorf-Sachsenbande : Neues Löschfahrzeug „gute Investition in die Zukunft“

Nach drei Jahren Vorlauf bekam die Feuerwehr jetzt ihr neues, 213.000 Euro teures Löschfahrzeug.

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 17:01 Uhr

Neuend.-Sachsenbande | Was lange währt, wird endlich gut. Vor mehr als drei Jahren startete die Planung in der Gemeinde, für die Freiwillige Feuerwehr Neuendorf-Sachsenbande ein neues Löschfahrzeug anzuschaffen. Jetzt wurde es der Wehr übergeben.

Arbeitskreis gebildet

Nachdem der Gemeinderat damals seine Zustimmung gegeben hatte, begann für die Feuerwehrleute viel zusätzliche ehrenamtliche Arbeit. Der eigens dafür gebildete zehnköpfige Arbeitskreis musste etliche Informationen einholen, besuchte die Nachbarwehren und klapperte verschiedene Hersteller ab.

Zitat: Das Wort DIN-Normen konnte meine Familie schon nicht mehr hören. Wehrführer Peter Wyhnanek

„Bis zur Bestellung hat das Thema Feuerwehrfahrzeug viel Raum in unserer Freizeit eingenommen“, fügte er hinzu.

Der Einsatz hat sich gelohnt. Mit einem Festakt in der Gaststätte Zum Dückerstieg wurde das neue MFL (Mittleres Löschfahrzeug) der Öffentlichkeit präsentiert.

Neben Vertretern des Kreisfeuerwehrverbands und der Nachbarwehren waren viele Einwohner gekommen, um einen ersten Blick auf das 213.000 Euro teure Gefährt zu werfen.

Im Saal der Gaststätte begrüßte Peter Wyhnanek die zahlreichen Gäste. Einen großen Dank richtete er an seine Kameraden des Arbeitskreises sowie an Bürgermeister Jens Tiedemann und die Gemeinde für die Unterstützung.

Letzte Fahrzeugübergabe vor 26 Jahren

„Das neue Löschfahrzeug ist eine sehr gute Investition in die Zukunft des Brandschutzes“, betonte er. Die letzte Fahrzeugübergabe in der Gemeinde hatte vor 26 Jahren stattgefunden, und dieses Feuerwehrauto mit seinen – inzwischen zahlreichen – Macken habe nun ausgedient.

Tiedemann lobte den Wehrführer für dessen Einsatz. „Peter und sein Team sorgten dafür, dass die Kosten im Rahmen blieben“, hob der Bürgermeister hervor. Dennoch sei es für die kleine Gemeinde nicht ganz leicht, die Kosten zu schultern, trotz Zuschuss des Kreises in Höhe von 44.000 Euro.

Dann war es so weit: Zu lauter Musik und Disconebel aus dem Gerätehaus der Feuerwehr fuhr das mit einem Kranz geschmückte Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn vor.

Schlüssel für den Wehrführer

Feierlich wurde der Fahrzeugschlüssel von Kai Semmelhack von der Firma C.B. König Feuerschutz GmbH an den Bürgermeister übergeben, der ihn sogleich an den Wehrführer weiterreichte. Nach der Segnung durch Pastorin Telse Möller-Göttsche galt das neue Löschfahrzeug offiziell als in den Dienst gestellt.

Ehemaliger Gerätewart geehrt

Den feierlichen Rahmen nutzte Peter Wyhnanek schließlich noch, um Reinhard Rönne zu ehren. „Reinhard war 24 Jahre Gerätewart unserer Wehr“, so Wyhnanek bei der Übergabe von Urkunde und Blumenstrauß. „Ich möchte mich bei ihm für seine außergewöhnlichen Leistungen bedanken.“

In diesem Jahr hatte Reinhard Rönne seinen Posten in jüngere Hände gelegt.