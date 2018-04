Jugendzentrum in Glückstadt : Neues Konzept trägt Früchte

Im Glückstädter Jugendzentrum werden moderne pädagogische Ansätze mit Erfolg umgesetzt. Das umfangreiche Sport- und Freizeitangebot kommt bei den Jugendlichen gut an.

von Christine Reimers

05. April 2018, 05:00 Uhr

Ein Mädchen, das eine Tanzgruppe leitet, ein Sport- und Fußball-Projekt sowie Schulschwänzer, die nun wieder zur Schule gehen – im Jugendzentrum (JuZe) hat sich jüngst viel zum Positiven entwickelt. Die Mitarbeiter führen das auch darauf zurück, dass sie im vergangenen Jahr eine neue Konzeption erarbeitet haben, die nun erste Früchte trägt.

Die Einrichtung ist gemessen an den Besuchern zurzeit das größte Haus seiner Art im Kreis Steinburg. Im Schnitt kommen 30 bis 70 Jugendliche pro Tag. Bis jetzt galt für die pädagogische Arbeit noch ein Konzept aus dem Jahr 1996. „Es gab aber schon seit einiger Zeit den Wunsch, eine neue Konzeption für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Glückstadt zu erstellen“, erklärt die Pädagogische Mitarbeiterin Sara Vogel (31), die seit 2012 in der Einrichtung ist.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Patrick Behrens stellte sie fest, dass Leistungsanforderungen, wie sie etwa in der Schule bestehen, für die Arbeit in einem Jugendzentrum nicht angemessen sind. „Trotzdem kann es vorkommen, dass Jugendliche hier sofort hoch motiviert dabei sind, wenn es Aktivitäten gibt, die sie abseits von Mathe und Deutsch interessieren.“ Druck und Stress auf sie auszuüben, sei nicht zielführend.

An einem ersten Entwurf einer Konzeption, die diesem Ansatz gerecht wird, haben die beiden pädagogischen Mitarbeiter im vergangenen Jahr gearbeitet. Er wurde Ende vergangenen Jahres von der Politik abgesegnet und ist online auf der städtischen Webseite einsehbar. Unter dem übergeordneten Stichwort „Integration und Inklusion“ wurden Kinder und Jugendliche bei der Erstellung sogar mit einbezogen. „Die Öffentlichkeit soll mit Hilfe der Konzeption nachvollziehen können, was und wie bei uns gearbeitet wird.“

Beim Thema „Resilienz“ (psychische Widerstandsfähigkeit) sollen „Stärken gestärkt und Schwächen geschwächt“ werden. Wer Kraft hat, kann als Helfer mit anpacken, andere können sich in der Hausaufgabenhilfe engagieren, wieder andere im sportlichen oder handwerklichen Bereich. „So können alle eigene Sozialkompetenzen entwickeln und verstärken.“ Freiwilligkeit sei Trumpf.

Die Jugendlichen können selbst entscheiden, ob sie an einem Angebot teilnehmen wollen oder nicht. Viele nehmen die positiven Erlebnisse mit nach Hause oder in die Schule, auch wenn hinterher wieder der graue Alltag wartet. Im Moment sei man noch in der Phase des Qualitätsmanagements. Rückschlüsse daraus sollen am Ende des Jahres gezogen werden.

Den Part der „aufsuchenden Jugendarbeit“ innerhalb des Konzeptes hat Patrick Behrens (29), seit September 2016 Pädagogischer Mitarbeiter im Jugendzentrum, übernommen. „Wir gucken, wo es außerhalb des JuZe Angebote gibt, und wie wir weitere Anreize für die Jugendlichen schaffen können, hierher zu kommen“, sagt er.

Jeden Sonnabend spielen bis zu 30 Jugendliche Fußball in der Halle an der Bürgerschule. In Kooperation mit der Elbschule wird mittwochs nachmittags von 14 bis 16.30 Uhr ein Sport-Kurs für alle mit offener Hallenzeit angeboten. Zur Wahl stehen Fußball und Turnen, aber auch Basketball, Federball, Volley- und Völkerball.

Außerdem sollen in Zusammenarbeit mit der Grund- und Elbschule Schwänzer wieder zur Schule zurückgeführt werden. „Es gibt bereits einige Beispiele, dass das Konzept gefruchtet hat“, so Behrens. Auch zu anderen Gelegenheiten wie bei den Matjeswochen wird versucht, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.



Öffnungszeiten: täglich außer Sonntag von 14 bis 20 Uhr; mittwochs 14 bis 16.30 Uhr, Elbschule: Sport für alle; Sonnabend von 20 bis 22 Uhr, Bürgerschule: Fußball in der Halle (für Ü 16 Jahre).

Kontakt: Jugendzentrum Glückstadt, Am Kirchplatz 6, 04124/930530.