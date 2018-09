Wilster : Neues Kanu getauft

Kanu-Gruppe Wilster: Anke Schütt tauft neues Boot auf den Namen „Otto Laackmann“.

von shz.de

21. September 2018, 09:38 Uhr

39 Jahre lang war Otto Laackmann Mitglied der Kanu-Gruppe Wilster (KGW). Als der passionierte Kanute im Februar 2017 starb, hinterließ er seinem Verein eine finanzielle Zuwendung. Doch wie sollte das geerbte Geld sinnvoll ausgegeben werden? Darüber hatte sich der Vorstand längere Zeit Gedanken gemacht. Das Ergebnis: Ein Teil der Summe ist in ein 2er Kajak plus Zubehör investiert worden. Gesamtkosten: Rund 3800 Euro.

Getauft wurde das Lettmann-Boot vom Typ „Atlantik“ auf den Namen „Otto Laackmann“. Taufpatin war Anke Schütt, die Schwester des Gönners. An der Zeremonie nahm neben zahlreichen Vereinsmitgliedern auch Bettina Holm teil, die eine Förderzusage der Stiftergemeinschaft des Sparkasse Westholstein über 750 Euro mitgebracht hatte. Weitere 500 Euro kamen von der Bürgerstiftung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn.

„Für uns war es wichtig, zunächst das anzuschaffen, was der Verein dringend braucht. Und das war ein neues Vereinsboot, das vielseitig verwendbar ist“, sagte Vereinskassenwartin Anja Horstmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Wert gelegt hätten die Verantwortlichen innerhalb der KGW darauf, dass der neue K2 sowohl von den Jungendlichen im Rahmen der Sommertour als auch von Erwachsenen bei Wanderfahrten genutzt werden kann. Das Boot ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Über den Bootsnamen brauchte nicht lange nachgedacht zu werden. Dazu Vereinsvorsitzende Conny Lamberty: „Otto Laackmann hat sehr an unserem Verein gehangen und das mit seinem Nachlass für uns auch deutlich gemacht. Deshalb finde ich es auch gut, dass uns der Bootsname immer an ihn erinnern wird.“ Da Kajaks dieser Güte praktisch unverwüstlich sind, wird der K2 „Otto Laackmann“ sicherlich noch viele Jahrzehnte nicht nur die heimischen Gewässer befahren.

Dass das Boot vom Händler in Norderstedt an die Wilster Au kam, dafür sorgte federführend Jan Ratjen. Zudem hatte sich der Boothauswart dafür verwendet, weitere Spendengelder einzuweben. Das Bemühen war erfolgreich, wie man an den Reaktionen der beiden Stiftungen erkennen kann.

Zwar wurde das neue Sportgerät bereits in diesen Tagen zu Wasser gelassen, doch mehr als eine Probefahrt auf der Wilster Au sollte es für Anja Horstmann und Mädelwartin Ariane Kappelau nicht werden. „Das Boot läuft gut“, so die einhellige Meinung der beiden Vorstandsmitglieder über einen K2, der „schlank“ ist und mit dem man „flott unterwegs“ sein kann. Ständig genutzt werden wird der Zweier aber ab dem nächsten Jahr, wenn die Sommersaison mit dem Anpaddeln im April beginnt.

Von dem, was Otto Laackmann der Kanu-Gruppe Wilster an finanziellen Mitteln hinterlassen hat, ist auch nach der Anschaffung des K2 noch eine erklecklicher Summe vorhanden. Was mit ihr geschehen soll, steht noch nicht fest. Anja Horstmann. „Die Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber wir bilden Rücklagen für eine stärkere Uferbefestigung und eine neue Küche für unser Bootshaus.“