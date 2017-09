Sanierung in Itzehoe : Neues Gesicht für die Hohe Straße

vergrößern 1 von 1 Foto: König 1 von 1

von Delf Gravert

erstellt am 22.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Seit Mitte der Woche rollen die Bagger in der Hohen Straße. Der nächste Bauabschnitt im Sanierungsgebiet östlich der Hindenburgstraße hat begonnen. Bis zum Jahresende soll die Hohe Straße zwischen Hindenburg- und Sieversstraße sowie der Verbindungsweg zur Mühlenstraße ähnlich wie zuvor die Schützen-, Kasernen- und Moltkestraße umgestaltet werden. Anschließend werden die Arbeiten in der Heinrich- und Sieversstraße fortgesetzt. 1,2 Millionen Euro investiert die Stadt. Das Geld kommt aus der Städtebauförderung. Zusätzlich erneuern Stadtentwässerung und Stadtwerke Kanäle sowie Gas- und Datenleitungen.

In der Hohen Straße sind Arbeiter der Baufirma Plus-Pohl aus Hohenwestedt dieser Tage damit beschäftigt, das alte Kopfsteinpflaster zu entfernen. Die Oberflächen werden komplett erneuert. „Die alten Steine werden aber nicht alle entsorgt“, erklärt Susanne Pensky, zuständige Bauingenieurin der Tiefbauabteilung im Rathaus. Ein Teil der Steine werde für die neue Straßenoberfläche wieder verwendet. „Da die Hohe Straße sehr viel schmaler ist, können wir sie nicht genauso gestalten wie beispielsweise die Moltkestraße“, sagt Pensky. „Deshalb gehen wir einen etwas anderen Weg mit Klinkerpflaster in der Mitte und Kopfsteinen in Randbereichen.“ Barrierearm sollen sich auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen zukünftig dort bewegen können.

Saniert wird aber nicht nur die Straßenoberfläche, sondern das gesamte Erscheinungsbild: Es werden Sitzgelegenheiten in einer sogenannten Nachbarschaftsecke installiert und trotz der geringen Breite auch Grünpflanzen gesetzt. Im Untergrund werden durch die Stadtwerke parallel moderne Glasfaserkabel für eine schnelle Internetverbindung verlegt.

Für die Anwohner bedeuten die geplanten dreieinhalb Monate Bauzeit einige Einschränkungen. Die Straße ist voll gesperrt, die Häuser sind nur fußläufig zu erreichen. „Wir bemühen uns, die Arbeiten so wenig belastend wie möglich für die Anwohner auszuführen“, sagt Pensky. Das gelte auch für den nächsten Abschnitt im Sanierungsgebiet: Ab Januar – wenn das Wetter mitspielt – erhalten die Sievers- und die Heinrichstraße ebenfalls ein neues Gesicht. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich bis Ende 2018 andauern, denn neben dem Straßenbau werden dort auch Kanäle erneuert sowie Versorgungsleitungen verlegt. Auch hier sind Nachbarschaftsecken und Spielgeräte geplant. Eine moderne LED-Straßenbeleuchtung wird installiert. Auf eine Vollsperrung auf ganzer Länge für die gesamte Dauer der Bauarbeiten müssen sich die Anwohner nicht einstellen. Es könne Abschnittsweise gearbeitet werden, sagt Pensky.

Sind auch diese Arbeiten abgeschlossen, fehlt im Sanierungsgebiet noch die Mühlenstraße . Ihre Umgestaltung wird dann frühestens 2019 beginnen.