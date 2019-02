Colosseum Wilster : Neues Disco-Konzept entwickelt: Elektro in vielen Facetten

Die DJs aus dem Colosseum in Wilster wollen das Partyvolk auf neue Wege locken.

von Ludger Hinz

15. Februar 2019, 17:01 Uhr

Neue elektronische Musik ausprobieren, verschiedene DJs zusammen bringen, das Publikum für neue musikalische Wege interessieren – das will nun das DJ-Team im Colosseum in Wilster den Zuhörern näher bringen. Am heutigen Sonnabend ab 22 Uhr präsentiert es beim „Colosseum Wonderland Festival“ die Musikrichtung Elektro in verschiedenen Formen.

Wir werden in dieser Nacht mehrere DJ-Acts und Genres im stündlichen Wechsel präsentieren. Chris Begert, Initiator

Nach einer Idee von DJ Chris Begert (Dithmarschen), hat sein Team das Konzept entwickelt und will es mit viel Energie ausprobieren. „So werden wir in dieser Nacht mehrere DJ-Acts und Genres im stündlichen Wechsel präsentieren“, so Chris Begert.

Er selber steht mit DJ Finn Sitzenstock aus Dithmarschen mit Hard Style und aktuellem House an den Reglern. Olero kommt aus Hamburg mit Hard Style und French Hardcore, Jermaine Vita (Jermaine Lesser) aus Itzehoe bietet House und Elektro. Horizon Five mit Jannik Vehling und Lukas Lamp treten mit Best House auf.

Eigene Videoshow

Begleitet wird das Musikalische von neuer Animation mit eigener Videoshow und viel Licht von Thomas Stein. Nach dem Start an diesem Abend wollen die Initiatoren das Konzept über das Jahr hinweg etablieren, auch weitere DJs ins Haus holen. „Das Angebot ist unter dem Schirm von Techno und House, aber auch für die breite Masse geeignet“, sagt Thomas Stein.