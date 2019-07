Gut Krummendiek in Kleve : Neues Dach für historische Scheune

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert das Bauvorhaben auf Gut Krummendiek in Kleve mit 15.000 Euro.

24. Juli 2019

Kleve | Der Fördervertrag erreichte die Denkmaleigentümer Britta Rudolph und Christian Weeren, die ein Architekturbüro in Hamburg führen, vor wenigen Wochen. Für die Erneuerung des Reetdachs über der Scheune von Gut Krummendiek in Kleve stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) über die Lotterie Glücksspirale 15.000 Euro zur Verfügung.

Vorbildliche Pflege

Das Gut, das zu großen Teilen unter Denkmalschutz steht, haben die beiden 2017 übernommen und gehen laut der Denkmalschutz-Stiftung „sehr vorbildlich“ mit der gesamten Anlage um. Die reetgedeckte Scheune des historischen Anwesens stammt aus dem Jahre 1688. Das derzeitige Reet aus dem Jahr 1966 muss erneuert sowie einige tragende Hölzer ausgewechselt werden. Gut Krummendiek ist eines von mehr als 200 Projekten, die die DSD dank Spenden und Mitteln aus der Lotterie Glücksspirale allein in Schleswig-Holstein fördern konnte.

Angefangen hat die Geschichte des Gutes mit der Burg Krummendiek, einem kleinen Wasserschloss, das bereits 1657 von den Schweden dem Erdboden gleich gemacht wurde. Bewohnt wurde es seinerzeit vom Adelsgeschlecht der Krummendieks, und zu deren Besitz gehörte auch das Gut Krummendiek in Kleve, das damals noch „Meierhof“ hieß. Gekauft wurde es 1744 vom geheimen Legionatsrat Heinrich von Meurer, der gleich darauf das Torhaus errichten ließ, das heute das älteste noch erhaltene Gebäude des Gutes ist. Das alte Haupthaus brach um 1800 in sich zusammen, 1812 waren die Arbeiten am Neubau fertig, der nahezu unverändert erhalten blieb. Der letzte von Meurer, der das Gut bewirtschaftete, mit Vornamen Adolph, blieb unverheiratet und zog 1898 nach Lübeck, wo er 1907 starb. Das Anwesen ging in den Besitz seines Pflegesohnes Hinrich Holst über. In Händen der Familie Holst blieb das Gut über viele Jahre.

Bis 1987 keine moderne Heizung

Das Gutshaus ist von einem Wassergraben umgeben und über eine Brücke zugänglich. Die Hofanlage mit ovaler Rasenfläche gliedert sich in ein Torhaus im Norden, einen Kuhstall im Osten, eine Scheune im Westen und das Gutshaus im Süden. Nach Süden schließt auch der Garten an. Erbaut wurde das Gutshaus zwischen 1810 und 1818. Bis 1987 gab es dort nicht einmal eine moderne Heizung, alte wunderschöne Kachelöfen mussten ausreichen, um die fünf Meter hohen Räume mit den imposanten Stuckdecken zu erwärmen.

Der klassizistische Portikus, die Säulenhalle des hell verputzten, eingeschossigen Herrenhauses, tritt als Gebäudeteil deutlich aus der Fassade hervor. Den halbrunden Eingang flankiert auf jeder Seite eine Säule. Den Portikus überdacht ein Dreiecksgiebel. Zu dessen Seiten befinden sich je drei Fenster mit darunterliegenden kleinen, halbrunden Kellerfenstern. Aus dem Walmdach ragen vier Schornsteinköpfe heraus.

Die südliche Gartenfassade besitzt je Seite fünf Fensteröffnungen mit Kellerfenstern. In der Mitte ragt der halbrunde Vorbau eines Gartensaals mit einem kleinen, schmiedeeisernen Balkon und Kegeldach mit Zahnschnitt an der Traufe hervor. Die Innenausstattung ist von hoher Qualität und stammt aus der Erbauungszeit.

Einige Umbauten bereits vollzogen

Die im Westen der Hofanlage stehende Scheune ist deutlich älter als die anderen Bauteile des Gutshofs. Sie wird auf den Zeitraum zwischen 1688 und 1720 datiert und wurde im frühen 19. Jahrhundert als älteres Bauwerk in die jüngere Gutsanlage miteinbezogen. Einige Umbauten folgten. Das an den Längsseiten tief herabgezogene Krüppelwalmdach ist mit dem 50 Jahre alten Reet gedeckt, das dringend erneuert werden muss.