Itzehoer Geschäftsleben : Neues arabisches Restaurant an der Paaschburg

Ali Alo schließt mit dem Oriental eine gastronomische Lücke in der Stadt.

von Delf Gravert

11. September 2020, 17:52 Uhr

Itzehoe | Die kulinarische Angebotspalette der Kreisstadt wird erweitert: Heute eröffnet an der Großen Paaschburg um 11 Uhr das Restaurant Oriental mit kurdisch-arabischen Gerichten seine Türen. Inhaber Ali Alo lädt zum Probieren ein.

Falafel, Hummus und Shawarma gehören in Großstädten wie Hamburg oder Berlin längst zum Alltag. In Itzehoe gab es diese Gerichte bisher kaum. Diese Lücke möchte Alo füllen und setzt dabei auf Frische und den Dialog mit den Kunden. „Ich möchte unser Angebot nach und nach weiterentwickeln, wenn wir herausfinden, was den Itzehoern gut schmeckt“, sagt er. Deshalb dürfe zum Start auch gern hier und da einfach mal probiert werden.

Neben der syrischen Küche hat der Itzehoer mit Croques auch einen „Fastfood-Klassiker“ im Programm. Auch Pommes gibt es in seinem Imbiss. Alle Gerichte gibt es außer Haus – Sitzplätze stehen aber sowohl draußen als auch in den frisch renovierten Innenräumen zur Verfügung.

Eine Zielgruppe hat der gebürtige Syrer Alo besonders im Blick: Von montags bis freitags gibt es bei ihm tagsüber spezielle Angebote für Schüler, verspricht der Gastwirt.

Das Restaurant betreibt Alo gemeinsam mit seiner Frau und mit Unterstützung der beiden Töchter. Die kurdische Familie, die 2012 vor dem Bürgerkrieg aus Syrien floh, hat bereits Vorerfahrung: Bevor sie nach Deutschland kamen, betrieb Alo im Libanon ebenfalls ein Restaurant.

Für die Zukunft hat Alo weitere Ideen – zum Beispiel eine Art Foodtruck für Wochenmärkte. „Erstmal konzentrieren wir uns nun aber ganz auf den Start im Oriental. Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste.“