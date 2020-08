Schleswig-Holstein Netz AG : Neuer Zubringer zur Westküstenleitung entsteht nahe Wilster

In die neue Stromleitung werden etwa 3,5 Millionen Euro investiert. Die Arbeiten beginnen Mitte August und werden voraussichtlich bis nächten Sommer dauern.

11. August 2020, 18:06 Uhr

Wilster/Nortorf | Der Bau der Westküstenleitung schreitet voran. Wie die Schleswig-Holstein (SH) Netz AG mitteilt, wird eine neue Zubringer-Leitung westlich von Wilster gebaut. Sie wird Windstrom aus der Region zur Westküstenleitung bringen. SH Netz investiere dafür etwa 3,5 Millionen Euro.

Zur Zeit errichten die SH Netz und der Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO GmbH im Umspannwerk Wilster-West in Nortorf einen neuen 380/110-kV-Netzverknüpfungspunkt, Dieser soll künftig das 110-kV-Verteilnetz in der Region mit dem 380-kV-Übertragungsnetz verbinden. Dazu baut SH Netz eine etwa ein Kilometer lange 110-kV-Leitung mit vier Strommasten zwischen der nördlich verlaufenden 220/110-kV-Freileitung Brunsbüttel/Itzehoe-West und dem 380/110-kV-Umspannwerk Wilster-West. Über die neue Anbindung könne deutlich mehr erneuerbare Energie über die Stromautobahnen in Richtung Süden geleitet werden. Die Bauarbeiten starten Mitte August und werden voraussichtlich im nächsten Sommer abgeschlossen sein.

„Die Schleswig-Holstein Netz AG liefert mit der Umsetzung dieser Maßnahme einen weiteren Beitrag zu einer leistungsfähigen und zukunftssicheren Energieversorgung im Kreis Steinburg“, erklärt Projektleiter Peter Männel von SH Netz.

Aktuell gebe es noch einen 220/110-kV-Netzverknüpfungspunkt im Umspannwerk Itzehoe-West. Dieser werde seitens Tennet vollständig aufgelöst, wenn das Kernkraftwerk Brokdorf brennstofffrei sei, und durch das leistungsstärkere Umspannwerk Wilster-West ersetzt.