Baugebiet in Wilster : Neuer Wohnraum auf altem Sportplatz

Die Wilsteraner Ratsversammlung beschließt den Verkauf der Grundfläche am Brook und stellt gleich einen Bebauungsplan auf.

von Volker Mehmel

05. April 2018, 05:00 Uhr

Die ersten Interessenten für ein Baugrundstück saßen schon im Publikum: In ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl hat die Ratsversammlung Wilster die Weichen für eine Wohnbebauung des vom Sportverein Alemannia Wilster zum Jahreswechsel geräumten Sportplatzes am Brook beschlossen. Jeweils einstimmig wurde das verwaiste Gelände im Stadtzentrum nun an einen Investor verkauft und mit diesem auch gleich ein Erschließungsvertrag geschlossen.

Details wurden in der Sitzung nicht genannt, die Beratungen fanden hinter verschlossenen Türen statt. Die Stadt hatte das Bauland im vergangenen Sommer auf den Markt geworfen. Das Mindestgebot für Interessenten lag damals bei 250 000 Euro, wofür sich auf Anhieb allerdings kein Investor fand.

Vertragspartner für die Erschließung, das geht aus Beschlussunterlagen hervor, ist nun die Wolfsteller Projekt & Bau GmbH mit Sitz in Itzehoe. Bereits vor zehn Jahren waren die ehemals städtischen Flächen an der Allee im Rahmen einer Überplanung zum allgemeinen Wohngebiet einer neuer Nutzung zugeführt worden. Schon damals wurde das Bebauungskonzept so angelegt, dass eine Anschlussplanung möglich war. Um mit Blick auf Kommunalwahl, konstituierender Sitzung und Sommerpause keine Zeit zu verlieren, wurde schon jetzt der erforderlichen Bebauungsplan auf den Weg gebracht – und zwar im beschleunigten Verfahren. Ein erstes Entwurfskonzept sieht die Errichtung von elf freistehenden Wohngebäuden auf Grundflächen von 570 bis 675 Quadratmetern sowie eine knapp 2300 Quadratmeter große Fläche für Seniorenwohnungen vor. Das Projekt soll nun im Bauausschuss vorgestellt werden.