Flugplatz Hungriger Wolf : Neuer Tower für Steinburgs Flughafen

Der Itzehoer Luftsportverein weiht einen 450 000-Euro-Bau auf Hungrigen Wolf ein.

von shz.de

23. September 2018, 15:38 Uhr

Mit rund 14 000 Flugbewegungen ist der Flugplatz Hungriger Wolf längst zu einer wichtigen Größe im Kreis Steinburg geworden. Mit der Einweihung des neuen Towers mit Schaltzentrale für die Flugleitung, in dem auch das Vereinsheim und die Flugplatz-Feuerwehr untergebracht sind, schreibt der Itzehoer Luftsportverein (ILV) wieder Geschichte. Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren der Einladung des Luftsportvereins gefolgt und nahmen teil.

In ihren Ansprachen erinnerten Bernhard Rösler als Vereinsvorsitzender und sein Stellvertreter Reinhold Wenzlaff nicht nur an die langjährige Geschichte des einstigen Militärflughafens. Sie bezeichneten den 300 Quadratmeter große Bau nach Plänen von Architektin Petra Neumeyer aus Tornesch als ein „modernes Gebäude mit optimalen Arbeitsbedingungen“. „Vier Jahre haben wir geplant, vier Monate lang wurde gebaut“, freute sich Rösler über den zügigen Baufortschritt und dankte den beteiligten Handwerkern. Ein besonderer Dank aber galt Vereinsmitglied Dirk Möhrle, der dem Verein eine beachtliche Summe zu günstigen Konditionen für den Bau zur Verfügung stellte. „Das hat uns sehr geholfen“, so der Vereinschef.

Bis der Neubau, in den der ILV rund 450 000 Euro investierte, jedoch fertiggestellt war und in Betrieb genommen werden konnte, befand sich die Schaltzentrale des Flugplatzes in zwei unscheinbaren gelben Containern. Von dort wurden vom Flugleiter Starts und Landungen gelenkt.

Während der Flugplatzbetrieb nach Abzug der Bundeswehr und Übernahme durch den Itzehoer Luftsportverein im Jahr 2003 ständig ausgeweitet wurde, saß die Flugleitung immer noch beengt im Doppelcontainer. „Dass musste sich ändern“, erklärt Rösler die Notwendigkeit des zweigeschossigen Neubaus, in dessen oberen Etage sich neben der Flugleitung auch ein Schulungsraum befindet. Im Erdgeschoss gibt es Stellplätze für zwei Feuerwehrfahrzeuge, hinzu kommt ein großzügiger Clubraum mit einer Außenterrasse, Küche, Technik- und Sozialräumen.

„Die Aufgaben der Flugleitung sind in den Jahren immer weiter gewachsen, so dass wir uns nach einer Alternative umsehen mussten“, sagt Wenzlaff. Schließlich sei aus dem ehemaligen Militärflughafen ein öffentlicher Verkehrslandeplatz mit Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr geworden. Auch habe das mittlerweile mehr als 60 Jahre alte Vereinsgebäude im alten Tower den mehr als 200 Mitgliedern des stetig wachsenden Vereins nicht mehr genügend Platz geboten. „Wir haben bei unseren Planungen auch über eine Nutzung des ehemaligen Towers der Bundeswehr nachgedacht“, sagt Rösler. „Doch nach längeren Überlegungen und Abwägungen der Vor- und Nachteile haben wir uns für die jetzige Variante entschieden“.

Als eine gelungene Konvention bezeichnete auch Kreispräsident Peter Labendowicz den Neubau am Hungrigen Wolf. „Das ist ein kleines, aber wichtiges Stück von einem großen Puzzle.“ Dank richtete auch Hohenlockstedts Bürgermeister Wolfgang Wein an den ILV: „Toll, was der Verein hier geschaffen hat.“