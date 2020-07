Umzug für Adebar : Neuer Standort für Storchennest in Hohenaspe

Zuletzt hatten nur noch Nilänse im Nest gebrütet – jetzt wurde der Pfahl für den Horst im Hohenaspe umgesetzt.

12. Juli 2020, 16:02 Uhr

Hohenaspe | Das Storchennest am Regenrückhaltebecken an der Pohlmannstraße in Hohenaspe wurde zwar seit der Aufstellung vor etwa zwanzig Jahren immer wieder von Weißstörchen angeflogen, aber zur Brut wurde das Nest auf einem hohen Pfahl an dieser Stelle ausschließlich von Nilgänsen genutzt.

Zum Schluss war das Nest verrottet

Als das fremdbezogene Storchennest verrottete, ließ Initiator Fiete Tiemann es abnehmen und plante einen Umzug mit dem Storchengebietsbetreuer für den Kreis Steinburg, Björn Fölster aus Lohbarbek. Denn der hohe Mast ist nur mit Hilfe von Maschinen und vielen Händen umzusiedeln.

Neues Gebinde vom Fachmann aus Dithmarschen

Ein neues Gebinde als Nisthilfe hatte Tiemann noch bei einem Dithmarscher Fachmann in Auftrag gegeben. Doch im Februar verstarb der ehemalige Kreispräsident unerwartet. Nun wurde sein Umzugsplan aber dennoch in die Tat umgesetzt. Björn Fölster organisierte den Aufbau der Nisthilfe auf einem Grundstück an der Straße Am Sportplatz.

Bagger, Hubsteiger und viele helfende Händen im Einsatz

Mit Bagger, Hubsteiger, Traktoren und vielen helfenden Händen wurde der etwa zehn Meter hohe Mast an seinem neuen Standort aufgebaut und das neue Nest angebracht.

Nach getaner Arbeit bedankte sich Fölster bei allen Helfern. Nun fehlen nur noch passende Bewohner für das bezugsfertige Nest.