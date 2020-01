Feuerwehr in Glückstadt : Neuer Standort für Feuerwache

Stadt will Grundstück von der Firma Steinbeis an der Herrenweide kaufen.

von Christine Reimers

15. Januar 2020, 14:48 Uhr

Glückstadt | Der erste Schritt für ein neues Feuerwehr-Zentrum ist getan. Die Stadt will von der Firma Steinbeis ein Grundstück von 13.000 Quadratmeter Größe an der Herrenweide kaufen. Denkbar ist: Auf angrenzenden Grundstücken könnten sich in Folge auch der Katastrophenschutz und langfristig die Rettungswache und die Polizei ansiedeln.

Wehrführer Ties Tießen sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Der Standort ist wegen der Lage für uns ein guter Kompromiss.“

Der fast einstimmige Beschluss für den neuen Feuerwehr-Standort wurde im jüngsten Bauausschuss getroffen – hinter verschlossenen Türen. Jetzt muss noch die Stadtvertretung dem Kauf zustimmen. Über die Höhe der Kaufsumme für das Grundstück wird geschwiegen. Bekannt ist, das für den Bau der neuen Feuerwache mit rund zehn Millionen Euro gerechnet wird.

Das Grundstück liegt an der Herrenweide. Rechts liegt das neue Altpapierlager der Papierfabrik mit seiner Einfahrt für die Lastwagen. Schräg gegenüber – hinter einem Parkplatz für Lastwagen – befindet sich das Grundstück, welches zurzeit von einer Entsorgungsfirma genutzt wird. Diese Fläche wiederum gehört zu dem neuen Industrie- und Gewerbegebiet, welches vor kurzem nach jahrelanger Planung rechtskräftig wurde.

Bereits vor zwei Jahren war klar, dass die Feuerwehr einen neuen Standort braucht. Der Plan damals: ein neues Haus für viele Einrichtungen. Es sollte BOS-Kompetenzzentrum heißen, wobei BOS für „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ steht.

Doch der Bau auf dem privaten Nölke-Gelände gegenüber der jetzigen Wache scheiterte. Eine Erweiterung auf dem derzeitigen Feruwehrgelände kommt nicht in Frage. Der Wehr fehlen Lagerkapazitäten. Und die Fahrzeughalle entspricht nicht mehr den Normen. Bereits vor zwei Jahren war klar, dass eine Sanierung am Standort mehrere Millionen Euro verschlingen könnte und auch wegen der Enge kompliziert wäre.