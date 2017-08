neuenbrook : Neuer Solarpark bald fertig

vergrößern 1 von 2 Foto: wittmaack (2) 1 von 2

Wer von Krempe nach Krempermoor fährt, sieht auf der rechten Seite eine immer größer werdende Photovoltaikanlage. Auf einer Fläche von gut 112 000 Quadratmetern entsteht zwischen der Abfahrt nach Neuenbrook West und Krempermoor ein neuer Solarpark, der einmal eine Gesamtleistung von rund 7579 Watt in der Spitze haben soll. Hinter dem Projekt steckt die Firma Actensys aus Ellzee in Bayern, die auch schon die erste Neuenbrooker Photovoltaikanlage zwischen Krempe und Neuenbrook West gebaut hat.

„Ende September wird wohl alles fertig sein“, sagt Neuenbrooks Bürgermeister Jürgen Schröder. Seit rund zwei Monaten werde gebaut. „Der erste Solarpark steht schon seit 2014 und wird uns wohl bald Gewerbesteuer einbringen“, sagt Schröder über die Erwartungshaltung der Gemeinde. Vier bis fünf Jahre werde es dauern, bis auch der neue Park Geld in die Gemeindekasse spüle. Neuenbrook sei damit ein Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energien. „Wir produzieren hier dann 13,4 Megawatt aus Sonnenenergie und 20,1 Megawatt aus Windenergie.“

Dass die Firma ihre Steuern auch wirklich in Neuenbrook zahlt, sei in einem Vertrag geregelt worden, betont Schröder. Die bisherige Acker- und Wiesenfläche, auf denen die Anlage entsteht, wurde von Actensys gepachtet. Wie viel Geld die Anlage einmal einbringen wird, darüber macht das Unternehmen noch keine Angaben.

Gut einen Kilometer erstreckt sich der Solarpark parallel zur Bahnlinie zwischen Glückstadt und Itzehoe. Rund 115 Meter ist der Park breit. Geplant wird mit hochwertigen polykristallinen Photovoltaikmodulen. „Die Gerüste stehen schon, nun müssen nur noch die Photovoltaikflächen montiert werden“, sagt Schröder über den Baufortschritt.

Weitere Photovoltaikanlagen seien in Neuenbrook nicht geplant. „Gebaut werden dürfen die nur an Bahnstrecken oder an Autobahnen“, erklärt der Bürgermeister. Die Neuenbrooker Flächen an der Bahnlinie seien nun bereits aufgebracht, und an der Autobahn lägen die in Frage kommenden Areale so, dass es ein halbes Dutzend Besitzer des dortigen Grund und Bodens gebe. Und da nicht alle Landwirte verpachten wollten, werde es damit bei den beiden Solaranlagen in Neuenbrook West bleiben, glaubt der Bürgermeister.