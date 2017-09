Schulrat in Steinburg nimmt Arbeit auf : Neuer Schulrat setzt auf Transparenz

vergrößern 1 von 1 Foto: König 1 von 1

von Ilke Rosenburg

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Odert Schwarz (57) ist der neue Schulrat für den Kreis Steinburg. Schon Anfang Juli nahm er seine Tätigkeit im Schulamt auf. Und seit gestern ist er auch ganz offiziell in dieser Position angekommen. In einer Feierstunde am Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe führte Dagmar Lorenzen von der obersten Schulaufsicht des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Schwarz in sein Amt ein.

Eigentlich, so Lorenzen, hätte Schwarz erst zum 1. August seine Arbeit aufnehmen sollen, doch auf Drängen von Landrat Thorsten Wendt, die Vakanz so schnell wie möglich zu beenden, geschah dies früher als geplant. „Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind“, hatte zuvor der stellvertretende Landrat Heinz Seppmann schon betont. Gleichzeitig dankte er den Schulräten des Kreises Pinneberg, Dirk Janssen und Adelia Schuldt, dass sie ein halbes Jahr lang – seitdem der ehemalige Schulrat Arnold Rehder in den Ruhestand gegangen war – das Steinburger Schulamt mitverwaltet hatten. Die Interimslösung sei gut gewesen, lobte Seppmann, aber: „Wir brauchen jemanden, der vor Ort ist und uns mit Rat und Tat zur Seite steht.“ Dabei schloss er auch die Schulleitungen mit ein. Gleichzeitig versprach er dem Schulrat die Unterstützung aller. Er wünschte ihm für seine Arbeit eine glückliche Hand und viel Erfolg.

Dass Odert Schwarz das notwendige Rüstzeug für die Position des Schulrates mitbringt, unterstrich Dagmar Lorenzen. Sie ließ seinen beruflichen Werdegang und sein besonderes Engagement Revue passieren. „Ihre Erfahrungen sind sehr vielfältig.“ Das werde ihm zugute kommen. „In die Aufgaben eines Schulrates wächst man hinein“, so Lorenzen. Wichtig sei es, Ziele klar zu definieren, bei der Weiterentwicklung von Schulen Eigenverantwortung zu übertragen und wichtige Impulse im Sinne des bildungspolitischen Auftrags zu geben. Sie wünschte Schwarz dabei eine glückliche Hand.

Seine berufliche Laufbahn begann Odert Schwarz 1989 als Lehrer an der Grund- und Hauptschule Ratekau. Dort war er später auch Konrektor und als Schulleiter wirkte er noch an zwei anderen Schulen. Zuletzt war er etwa drei Jahre von der Schulaufsicht für besondere Aufgaben eingesetzt, unterstützte den Schulrat im Schulamt Ostholstein, wo die Stellvertreterposition vakant war. Nachdem die Stelle neu besetzt werden konnte, sei er gefragt worden, ob er nicht selber Schulrat werden wolle – im Kreis Steinburg. Er habe überlegt, sich dann beworben – „und nun bin ich hier“, sagte Odert Schwarz lächelnd. Ab 1. Oktober werde er auch seinen Wohnsitz in Itzehoe haben. Die Antwort, warum er sich für den Schulratsposten entschieden habe, lieferte er gleich mit. Er habe stets neue Herausforderungen und Handlungsfelder gesucht. „Das hat mich immer angetrieben.“ Und er fühle sich noch jung genug, „ein neues Amt anzutreten und nochmal in einer neuen Funktion loszulegen“. Odert Schwarz geht die Herausforderung positiv an. Bisher habe es ihm am meisten Spaß gebracht, Kinder zu unterrichten. Und diese Erfahrung, die er in der Schule gesammelt habe, wolle er sich in seiner Arbeit als Schulrat möglichst lange bewahren und in seine Entscheidungen einbeziehen. „Ich möchte mein Amt möglichst offen, transparent und von Wertschätzung geprägt ausüben.“ Seine Entscheidung habe er nicht bereut, sagt Schwarz. Er dankte sowohl den Pinneberger Schulräten Janssen und Schuldt als auch seinem Vorgänger Rehder und insbesondere dem gesamten Mitarbeiterstab in der Kreisverwaltung für die Unterstützung in der Einarbeitungszeit. „Das ist ein Team, über das ich mich sehr freue“, betonte er.

Dirk Janssen hatte zuvor auch im Namen von Adelia Schuldt die Kompetenz und Offenheit der Mitarbeiter gelobt. Die Zusammenarbeit sei eng und vertrauensvoll gewesen. „Es war eine Freude“, so Janssen. Unter wirklich auch schwierigen Bedingungen seien die Schulräte von allen ohne Ausnahme permanent gut unterstützt worden. Nur so habe die Funktion des Schulamtes aufrechterhalten werden können. Auch von den Leitungskräften der Kreisverwaltung hätten sie große Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft selbst in schwierigen Themen erfahren. Man sei bereit gewesen, über den Tellerrand zu gucken und Lösungen zu finden. Als ausbaufähig sieht er die Schnittstelle zwischen Schule und Kooperationspartnern an, sich hier einzubringen war sein spezieller Wunsch an Schwarz. Die Zusammenarbeit mit den Schulleitungen bezeichnete Janssen als völlig unkompliziert, stellte vertrauensvolle Zusammenarbeit heraus. Positive Voraussetzungen für Odert Schwarz, den er als sehr guten Schulrat sehe. Und er sei sicher, dass sie die bereits enge Kooperation zwischen den Kreisen Pinneberg und Steinburg gemeinsam noch weiterentwickeln können.