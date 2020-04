Autorin aus Wewelsfleth : Neuer Lyn-Harms-Krimi von Heike Denzau erschienen

In ihrem siebten Fall kümmert sich Kommissarin Lyn Harms um eine Entführung und ein mysteriöses Haus im Moor.

von Ilke Rosenburg

13. April 2020, 16:08 Uhr

Wewelsfleth | „Das Haus am Moor“ ist Titel des siebten Lyn-Harms-Krimis aus der Feder der Wewelsflether Autorin Heike Denzau. Und auch diesmal werden die Fans der Krimireihe nicht enttäuscht: Spannung gepaart mit einer guten Portion Humor lassen den Leser tief eintauchen in die fast 400 Seiten und machen es ihm schwer das Buch zwischendurch aus der Hand zu legen. Da ist Gänsehaut-Feeling angesagt – da verspricht der Klappentext nicht zu viel. Das untermauern vielmehr noch die aus dem Roman extrahierte Sätze.

ZITAT Und dann war er wieder dort, in dem Haus am Moor. Da lag er, im Bett, mit verbundenen Augen und mit dieser furchtbaren Angst in der Brust. Die Schritte auf der Treppe waren da. Tapp...tapp. Auszug aus dem Roman

Vergangenes Jahr im April hatte Heike Denzau mit den Recherchen für den Krimi, dessen Protagonistin Hauptkommissarin Lyn Harms diesmal mit einer Entführung konfrontiert wird. Der elfjährige Theo wird in einem einsamen Haus im Moor festgehalten. Das Geschehen sollte im Frühjahr spielen und so machte sich die Autorin mit einer Freundin, die Landschaftsarchitektin ist, auf ins Herrenmoor bei Kleve. Entdeckte ein einsam gelegenes Haus und erforschte die Landschaft.

ZITAT Wir fuhren die Spurbahn am Moorkanal entlang, sind ausgestiegen und eine Freundin hat mir verschiedene Pflanzen erklärt. Heike Denzau, Krimi-Autorin aus Wewelsfleth

Auch mit dem Entstehen des Moors und dem einstigen Torfabbau hat sich Heike Denzau befasst. „Ich habe etwas auch mit einfließen lassen. Aber es wird kein Info-Dumping“, fügt sie lachend hinzu. Durch das Herrenmoor und das Haus kam auch der Titel des Krimis zustande. „Es ist eine tolle, einsame Gegend“, schwärmt sie. Genau der richtige Platz für ein Entführungsszenario. Nebenbei erzählt die Autorin augenzwinkernd, dass „Das Haus am Moor“ das erste Buch ist, bei dem auch ihr Wunschtitel genommen worden sei. Vorher seien vom Emons-Verlag andere Ideen als ihre umgesetzt worden.

Elftes Werk von Wewelsflether Autorin

Mit dem neuesten Werk gibt Heike Denzau ihr inzwischen elftes Buch heraus. Zwei Romane des Genres Liebe und Humor erschienen im Knaur-Verlag. Im Emons-Verlag veröffentlichte die Wewelsflether Erfolgsautorin neben der Lyn-Harms-Reihe einen Mystery-Thriller und hat im vergangenen Jahr mit dem Ermittler Raphael Freersen eine weitere Krimi-Reihe gestartet, in der das zweite Buch im August erscheinen wird. Während Freersen auf der Insel Föhr ermittelt, geht Lyn Harms im Kreis Steinburg auf Mörderjagd, arbeitet bei der Kripo Itzehoe und wohnt in Wewelsfleth.

Entführung und Mord

Diesmal steht allerdings eine Entführung im Vordergrund, eigentlich nicht Lyn Harms Fall. Sie wird in die Sache involviert, weil das Au-Pair-Mädchen der Familie des von zwei Männern und einer Frau entführten Jungen ermordet wird. Zudem sorgen zwei Ausreißerinnen, die es ins Herrenmoor verschlägt. für Verwicklungen. Zumal sich herausstellt, dass die Frau aus dem Entführertrio nicht ganz zurechnungsfähig ist. Mehr wird nicht verraten, nur: Es stellt sich heraus, das jemand aus dem Umfeld um den Jungen mit der Entführung in Verbindung steht. Spannung, Action und viel Nervenkitzel sind angesagt.

Lyn Harm ist inzwischen Mutter

Und dann geht es auch in Lyns Privatleben wieder rund – gewohnt humorvoll nimmt Heike Denzau ihre Leser mit ins Zuhause der Kommissarin am Rande des Wewelsflether Friedhofs. Im letzten Buch war die Protagonistin schwanger, jetzt ist das Kind da. „Es gibt viele familiäre Anekdoten, die erzählt werden.“ Und das wird auch die Fan-Gemeinde freuen.





>„Das Haus am Moor“, Kriminalroman von Heike Denzau, erschienen im Emons-Verlag; 395 Seiten; 14 Euro; ISBN: 978-3-7408-0776-4